Перед рассветом Марс и Юпитер образуют яркую пару на небе

В ночь на 16 ноября Марс и Юпитер окажутся очень близко друг к другу на небе. Наименьшее видимое расстояние между планетами будет в 04:04 по киевскому времени. Увидеть их можно будет невооруженным глазом, а рядом с ними будет сиять яркая звезда Регул в созвездии Льва.

Лучше всего наблюдать за ними перед рассветом 16 ноября. Марс и Юпитер появятся над восточным горизонтом примерно в полночь, а затем постепенно будут подниматься выше. Ближе всего друг к другу они будут в 04:04 по киевскому времени. В этот момент видимое расстояние между планетами составит чуть больше одного градуса. Это означает, что на небе они будут выглядеть как яркая пара, хотя на самом деле разделены огромным расстоянием в космосе.

Юпитер будет заметно ярче Марса. Последний можно будет узнать по характерному красноватому оттенку. Рядом с планетами будет располагаться Регул — одна из самых ярких звёзд созвездия Льва. Вместе эти три небесных объекта образуют фигуру, похожую на перевёрнутый вопросительный знак. Она будет напоминать очертания головы Льва, которую образуют звезды в этой части созвездия. Именно поэтому наблюдение может быть особенно интересным для тех, кто любит рассматривать созвездия и искать знакомые фигуры на ночном небе.

Нужен ли телескоп, чтобы увидеть планеты

Для наблюдения не понадобится специальное оборудование. Марс и Юпитер будут достаточно яркими, чтобы увидеть их невооруженным глазом. Главное — выбрать место с открытым видом на восточный горизонт и по возможности подальше от яркого городского освещения. Планеты также можно будет рассмотреть в бинокль. По данным Space.com, они одновременно попадут в поле зрения бинокля с 10-кратным увеличением и объективами диаметром 50 миллиметров.

Владельцы домашних телескопов смогут увидеть ещё больше деталей. В частности, с помощью телескопа с апертурой от четырех дюймов можно будет попытаться разглядеть Большое красное пятно Юпитера — огромную атмосферную структуру, которую наблюдают на этой планете уже много лет.

Точное время восхода Марса и Юпитера зависит от места наблюдения. Его можно проверить с помощью специального инструмента на сайте Time and Date, выбрав свой город. Для Киева и других населенных пунктов Украины время появления планет над горизонтом может немного отличаться.

Когда планеты снова окажутся рядом

После 16 ноября Марс и Юпитер будут постепенно удаляться друг от друга на небе. Поэтому лучше не откладывать наблюдение, если хочется увидеть их именно как близкую пару. В следующий раз так близко эти планеты окажутся только примерно через два с половиной года — в июле 2029-го. Тогда их видимое сближение произойдет уже в созвездии Девы.

Важно помнить, что речь идет именно о видимом сближении. На самом деле Марс и Юпитер не будут сближаться друг с другом в космосе: из-за положения планет на орбитах с Земли будет казаться, что они оказались рядом на небе. О предстоящем сближении планет сообщает издание Space.com.

Вокруг обнаруженной звезды вращаются два кольца из планетарных обломков. Их исследование может помочь учёным понять, как изменится Солнечная система на поздних этапах своего существования.

Астронавт NASA Анил Менон и астронавт Канадского космического агентства Джошуа Кутрик 5 ноября должны завершить модернизацию энергосистемы Международной космической станции. Во время выхода в открытый космос продолжительностью около семи часов они планируют установить восьмую и последнюю развернутую солнечную батарею iROSA.

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