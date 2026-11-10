Мадьяр раскритиковал идею увязать бюджет ЕС с помощью Украине

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что не поддерживает идею увязывания бюджета Европейского Союза с финансовой помощью Украине. В то же время он подчеркнул, что не считает такой подход шантажом. Свою позицию венгерский премьер объяснил во время встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Берлине.

Журналисты спросили Мадьяра о предложении немецкого канцлера, касающемся финансирования Украины и будущего бюджета ЕС. В ответ венгерский премьер заявил, что эти вопросы, по его мнению, не стоит связывать между собой. Он признал, что хочет высказаться дипломатично, но в то же время четко дать понять свою позицию. «Позвольте мне дипломатично, вежливо, но в то же время решительно заявить, что я не считаю правильным подход, при котором бюджет Европы, который, в конечном счете, касается Европейского Союза, каким-либо образом связывается с другим вопросом», — сказал Мадьяр.

В то же время он отдельно подчеркнул, что не расценивает такое предложение как шантаж. Однако, по его мнению, подобный подход может создавать неверное впечатление о том, как Евросоюз принимает совместные решения.

Почему Мадьяр не согласен с бюджетом ЕС

Объясняя позицию Венгрии, премьер напомнил о расходах страны на охрану внешних границ Евросоюза. По его словам, с начала миграционного кризиса Будапешт вкладывает значительные средства в защиту границ, но взамен не получает надлежащей компенсации. Мадьяр утверждает, что вместо поддержки Венгрия столкнулась с санкциями, которые уже обошлись стране примерно в миллиард евро. Он также упомянул об участии венгерских сил в миссиях НАТО на Западных Балканах и в обороне стран Балтии.

Отдельные претензии венгерского премьера касаются распределения средств в будущем бюджете ЕС. По его словам, предложенная модель сделала бы Венгрию одним из крупнейших чистых плательщиков в пересчете на одного жителя.

Мадьяр считает это неприемлемым, поскольку Венгрия входит в число стран, получающих финансирование из фондов сплочения Евросоюза. Эти средства направляются, в частности, на сокращение экономического неравенства между государствами и развитие их регионов.

Бюджет придется согласовывать всем 27 странам

Несмотря на критику предложенной модели, Мадьяр заявил, что главная задача — найти решение, которое смогут поддержать все 27 государств Евросоюза. В то же время он признал, что переговоры будут непростыми. По словам венгерского премьера, согласовать бюджет будет сложно, ведь у стран разные интересы и ожидания относительно распределения общих средств.

Таким образом, Мадьяр выступил против того, чтобы вопрос финансирования Украины становился частью дискуссии о бюджете ЕС. При этом он не назвал такое предложение шантажом, а объяснил свою позицию претензиями к распределению средств и финансовому положению Венгрии в рамках Союза. Об этом Мадьяр заявил на совместной пресс-конференции с Фридрихом Мерцем во вторник, 10 ноября.

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр публично обвинил своего предшественника Виктора Орбана в завуалированных призывах к вооруженному восстанию и насильственной смене конституционного строя.

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что в Брюсселе (Бельгия) договорился с президентом Украины Владимиром Зеленским о создании новой основы для политических и экономических отношений между странами. Это была их первая встреча, состоявшаяся в кулуарах саммита лидеров ЕС 17 октября, сообщает Anadolu Agency.

Читай нас в