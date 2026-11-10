США поддерживают Украину и хотят привлечь Европу к переговорам — Рубио

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон и европейские страны преследуют общую цель — добиться окончания войны в Украине. По его словам, Соединенные Штаты продолжают поддерживать Украину оружием, финансами и помощью в энергетической сфере, а также усиливают давление на Россию. Рубио отдельно подчеркнул, что Европа должна участвовать в переговорах о прекращении войны.

До этого участники встречи провели переговоры с главой МИД Украины Андреем Сибигой. О заявлениях американского госсекретаря сообщает Bloomberg. Рубио заверил, что администрация президента Дональда Трампа поддерживает Украину и разделяет с европейскими партнерами общие цели по прекращению войны. Он подчеркнул, что позиция Вашингтона в этом вопросе остается четкой. «Мы знаем, на чьей мы стороне: на стороне Украины. Мы поддерживаем Украину в военном, финансовом и энергетическом секторах», — заявил госсекретарь.

Он также упомянул о давлении на Россию. По словам Рубио, США продолжают применять санкции и работать над мерами против российского теневого флота. Речь идет о сети судов, которую Россия использует для перевозки нефти в обход ограничений и санкций.

Рубио хочет привлечь Европу к переговорам

Отдельно американский госсекретарь высказался о формате переговоров по прекращению войны. Он подчеркнул, что Европа не должна оставаться в стороне от этого процесса, ведь европейские страны непосредственно заинтересованы в будущей безопасности региона.

По словам Рубио, Вашингтон хотел бы расширить трехсторонний формат, в котором участвуют Украина, США и Россия. К переговорному столу, по его мнению, нужно пригласить и европейских представителей. «Наша цель — расширить трехсторонний формат: чтобы за столом переговоров были представлены не только США, Украина и Россия, но и европейцы», — сказал Рубио.

Таким образом, госсекретарь подтвердил, что американская сторона рассматривает участие Европы как важную часть будущих договоренностей. В то же время он не уточнил, в каком именно формате и на каких условиях европейские страны могут присоединиться к переговорам.

США проверяют готовность России к миру

Журналисты также спросили Рубио, действительно ли российская делегация, участвовавшая в переговорах в Абу-Даби, настроена на прекращение войны. В ответ госсекретарь не стал делать однозначных выводов. «Что ж, именно это мы и проверяем», — ответил он.

Эти слова свидетельствуют о том, что Вашингтон пока оценивает реальные намерения российской стороны и её готовность к достижению договоренностей. Сам факт участия представителей России в переговорах ещё не означает, что стороны приблизились к прекращению боевых действий.

Итак, после встречи G7 Рубио подтвердил поддержку Украины со стороны США и заявил о совместных целях Вашингтона и Европы. Среди приоритетов американской стороны он назвал дальнейшее давление на Россию и привлечение европейских стран к переговорам о завершении войны. Об этом Рубио заявил во вторник, 10 ноября, после встречи министров иностранных дел стран Большой семерки.

10 ноября в Париже состоялась встреча министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги с государственным секретарем США Марко Рубио.

Во вторник, 10 ноября, в Париже состоится встреча министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги с государственным секретарем США Марко Рубио. Переговоры запланированы перед началом встречи глав внешнеполитических ведомств стран «Группы семи» (G7), в ходе которой будут обсуждаться вопросы, касающиеся Украины.

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