Відео: Сибіга зустрівся із Рубіо в Парижі

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10 листопада в Парижі відбулася зустріч міністра закордонних справ України Андрія Сибіги з державним секретарем США Марко Рубіо.

«Міністр закордонних справ України та держсекретар США обговорять мирні зусилля, розвиток стратегічного партнерства, посилення обороноздатності та стійкості України», – йдеться у повідомленні МЗС України.

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Раніше глава МЗС Туреччини і Рубіо обговорили війну Росії проти України та ситуацію на Близькому Сході.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров під час зустрічі глав МЗС країн G20 в Атланті не подав жодних сигналів про готовність Москви до мирних переговорів щодо України. Про це заявила висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас.

Росія не підтримує припинення вогню в Україні, оскільки в Кремлі побоюються, що пауза в бойових діях дасть українській стороні змогу відновити сили. Про це заявив 30 жовтня речник російського президента Дмитро Пєсков.

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