Видео: Сибига встретился с Рубио в Париже

10 ноября в Париже состоялась встреча министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги с государственным секретарем США Марко Рубио.

«Министр иностранных дел Украины и госсекретарь США обсудят мирные усилия, развитие стратегического партнерства, укрепление обороноспособности и устойчивости Украины», — говорится в сообщении МИД Украины.

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Ранее глава МИД Турции и Рубио обсудили войну России против Украины и ситуацию на Ближнем Востоке.

Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи глав МИД стран G20 в Атланте не подал никаких сигналов о готовности Москвы к мирным переговорам по Украине. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

Россия не поддерживает прекращение огня в Украине, поскольку в Кремле опасаются, что пауза в боевых действиях даст украинской стороне возможность восстановить силы. Об этом 30 октября заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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