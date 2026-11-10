10 listopada w Paryżu odbyło się spotkanie ministra spraw zagranicznych Ukrainy Andriya Sybigi z sekretarzem stanu USA Marco Rubio.

„Minister spraw zagranicznych Ukrainy i sekretarz stanu USA omówią działania na rzecz pokoju, rozwój partnerstwa strategicznego oraz wzmocnienie zdolności obronnych i odporności Ukrainy” – czytamy w komunikacie Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy.

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Wcześniej minister spraw zagranicznych Turcji i Rubio omówili wojnę Rosji przeciwko Ukrainie oraz sytuację na Bliskim Wschodzie.

Przypomnijmy, że minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow podczas spotkania szefów dyplomacji państw G20 w Atlancie nie dał żadnych sygnałów wskazujących na gotowość Moskwy do podjęcia rozmów pokojowych w sprawie Ukrainy. Stwierdziła to wysoka przedstawicielka UE ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Kaya Kallas.

Rosja nie popiera zawieszenia broni na Ukrainie, ponieważ w Kremlu obawiają się, że przerwa w działaniach wojennych pozwoli stronie ukraińskiej na odzyskanie sił. Stwierdził to 30 października rzecznik prezydenta Rosji Dmitrij Pieskow.

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