США підтримують Україну й хочуть залучити Європу до переговорів — Рубіо

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон і європейські країни мають спільну мету — домогтися завершення війни в Україні. За його словами, Сполучені Штати продовжують підтримувати Україну зброєю, фінансами та допомогою в енергетичній сфері, а також посилюють тиск на Росію. Рубіо окремо наголосив, що Європа має брати участь у переговорах про припинення війни.

Перед цим учасники зустрічі провели переговори з главою МЗС України Андрієм Сибігою. Про заяви американського держсекретаря повідомляє Bloomberg. Рубіо запевнив, що адміністрація президента Дональда Трампа підтримує Україну та має спільні з європейськими партнерами цілі щодо завершення війни. Він підкреслив, що позиція Вашингтона в цьому питанні залишається чіткою. «Ми знаємо, на якому ми боці: на боці України. Ми підтримуємо Україну у військовому, фінансовому та енергетичному секторах», — заявив держсекретар.

Він також згадав про тиск на Росію. За словами Рубіо, США продовжують застосовувати санкції та працювати над заходами проти російського тіньового флоту. Йдеться про мережу суден, яку Росія використовує для перевезення нафти в обхід обмежень і санкцій.

Рубіо хоче залучити Європу до переговорів

Окремо американський держсекретар висловився про формат переговорів щодо завершення війни. Він наголосив, що Європа не повинна залишатися осторонь процесу, адже європейські країни безпосередньо зацікавлені в майбутній безпеці регіону.

За словами Рубіо, Вашингтон хотів би розширити тристоронній формат, у якому беруть участь Україна, США та Росія. До переговорного столу, на його думку, потрібно запросити й європейських представників. «Наша мета — розширити тристоронній формат: щоб за столом переговорів були представлені не лише США, Україна та Росія, а й європейці», — сказав Рубіо.

Таким чином, держсекретар підтвердив, що американська сторона розглядає участь Європи як важливу частину майбутніх домовленостей. Водночас він не уточнив, у якому саме форматі та на яких умовах європейські країни можуть долучитися до переговорів.

США перевіряють готовність Росії до миру

Журналісти також запитали Рубіо, чи справді російська делегація, яка брала участь у переговорах в Абу-Дабі, налаштована на припинення війни. У відповідь держсекретар не став робити однозначних висновків. «Що ж, саме це ми й перевіряємо», — відповів він.

Ці слова свідчать, що Вашингтон поки оцінює реальні наміри російської сторони та її готовність до домовленостей. Сам факт участі представників Росії в переговорах ще не означає, що сторони наблизилися до припинення бойових дій.

Отже, після зустрічі G7 Рубіо підтвердив підтримку України з боку США та заявив про спільні цілі Вашингтона й Європи. Серед пріоритетів американської сторони він назвав подальший тиск на Росію та залучення європейських країн до переговорів про завершення війни. Про це Рубіо сказав у вівторок, 10 листопада, після зустрічі міністрів закордонних справ країн G7.

10 листопада в Парижі відбулася зустріч міністра закордонних справ України Андрія Сибіги з державним секретарем США Марко Рубіо.

У вівторок, 10 листопада, у Парижі відбудеться зустріч міністра закордонних справ України Андрія Сибіги з державним секретарем США Марко Рубіо. Переговори заплановані перед початком зустрічі очільників зовнішньополітичних відомств країн «Групи семи» (G7), під час якої обговорюватимуть питання України.

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