В Венгрии арестовали брата Виктора Орбана и его спутницу

Суд в Будапеште поместил под стражу на один месяц Арона Орбана — брата бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана — и его спутницу по подозрению в содействии незаконной миграции.

«По данным следствия, фигуранты содействовали оформлению виз в дипломатических представительствах Венгрии более чем 100 гражданам Вьетнама для их переправки в Западную Европу, получая за это денежное вознаграждение», — отмечается в материалах дела.

Правоохранительные органы ходатайствовали об аресте из-за риска препятствования сбору доказательств, в то время как защита подозреваемого отвергает обвинения и заявила об апелляции.

Источник: издание Telex.

Национальное управление по защите и возврату активов Венгрии сообщило, что совместная операция с полицией привела к задержанию четырёх человек — трёх мужчин и одной женщины. Также правоохранители провели обыски в Будапеште и медье Пешт. В заявлении ведомства не были названы имена задержанных. В то же время Мадьяр во время выступления в Берлине связал одно из задержаний с Ароном Орбаном.

На ситуацию уже отреагировал Виктор Орбан. Он назвал это сведением счетов и заявил, что считает это дело попыткой отвлечь внимание от другого скандала, связанного с работой правительства.

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