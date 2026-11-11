Премьер-министр Венгрии развенчал миф о дешёвом российском газе

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр развенчал миф о выгодности российских энергоносителей и заявил, что дешевого газа из РФ больше нет.

«Что бы ни лгало предыдущее правительство, дешевого российского газа больше нет», — подчеркнул глава венгерского правительства. По словам Мадяра, стоимость топлива привязана к биржевым котировкам, и российские энергоносители больше не обеспечивают Венгрии экономическое преимущество, о котором ранее заявляло правительство Орбана.

Поэтому Будапешт намерен диверсифицировать поставки, в частности благодаря логистическим возможностям Германии по получению сжиженного природного газа (СПГ).

Источник: издание Szeretlek Magyarország.

Венгрия активно рассматривает возможность подписания соглашения с румынскими компаниями «OMV Petrom» и «Romgaz» о поставках природного газа с черноморского месторождения «Neptun Deep».

Венгрия рассматривает возможность заменить российскую государственную корпорацию «Росатом» в роли главного подрядчика проекта расширения атомной электростанции «Пакш». По данным СМИ, страна уже приступила к поиску альтернативных поставщиков услуг для реализации этого проекта.

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