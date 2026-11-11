Прем'єр Угорщини розвінчав міф про дешевий російський газ

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Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр розвінчав міф про вигідність російських енергоносіїв та заявив, що дешевого газу з рф більше немає.

«Що б не брехав попередній уряд, дешевого російського газу більше немає», — наголосив очільник угорського уряду. За словами Мадяра, вартість палива прив'язана до біржових котирувань, і російські енергоносії більше не забезпечують Угорщині економічної переваги, про яку раніше заявляв уряд Орбана.

Тому Будапешт має намір диверсифікувати постачання, зокрема завдяки логістичним можливостям Німеччини щодо отримання скрапленого природного газу (СПГ).

Джерело: видання Szeretlek Magyarország.

Угорщина активно розглядає можливість підписання угоди з румунськими компаніями «OMV Petrom» та «Romgaz» про постачання природного газу з чорноморського родовища «Neptun Deep».

Угорщина розглядає можливість замінити російську державну корпорацію «Росатом» у ролі головного підрядника проєкту розширення атомної електростанції «Пакш». За даними ЗМІ, країна вже розпочала пошук альтернативних постачальників послуг для реалізації цього проєкту.

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