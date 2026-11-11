Premier Węgier Péter Magyar obalił mit dotyczący opłacalności rosyjskich surowców energetycznych i stwierdził, że nie ma już taniego gazu z Rosji.

„Niezależnie od tego, co twierdził poprzedni rząd, nie ma już taniego rosyjskiego gazu” – podkreślił szef węgierskiego rządu. Według Madjara cena paliwa jest powiązana z notowaniami giełdowymi, a rosyjskie surowce energetyczne nie zapewniają już Węgrom przewagi ekonomicznej, o której wcześniej mówił rząd Orbána.

Dlatego Budapeszt zamierza zdywersyfikować dostawy, w szczególności dzięki możliwościom logistycznym Niemiec w zakresie pozyskiwania skroplonego gazu ziemnego (LNG).

Źródło: serwis Szeretlek Magyarország.

Węgry aktywnie rozważają możliwość podpisania umowy z rumuńskimi spółkami „OMV Petrom” i „Romgaz” w sprawie dostaw gazu ziemnego ze złoża „Neptun Deep” na Morzu Czarnym.

Węgry rozważają możliwość zastąpienia rosyjskiego państwowego koncernu „Rosatom” w roli głównego wykonawcy projektu rozbudowy elektrowni jądrowej w Paks. Według doniesień mediów kraj ten rozpoczął już poszukiwania alternatywnych dostawców usług na potrzeby realizacji tego projektu.

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