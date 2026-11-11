Na Węgrzech aresztowano brata Viktora Orbána i jego partnerkę

Sąd w Budapeszcie nakazał aresztowanie na okres jednego miesiąca Arona Orbána — brata byłego premiera Węgier Viktora Orbána — oraz jego partnerki pod zarzutem ułatwiania nielegalnej migracji.

„Zgodnie z ustaleniami śledztwa oskarżeni pomagali w uzyskaniu wiz w placówkach dyplomatycznych Węgier dla ponad 100 obywateli Wietnamu w celu ich przewiezienia do Europy Zachodniej, otrzymując za to wynagrodzenie pieniężne” – zaznaczono w aktach sprawy.

Organy ścigania wnioskowały o aresztowanie ze względu na ryzyko utrudniania gromadzenia dowodów, podczas gdy obrona podejrzanego odrzuca zarzuty i zapowiedziała złożenie apelacji.

Źródło: serwis Telex.

Węgierska Krajowa Agencja ds. Ochrony i Odzyskiwania Majątku poinformowała, że wspólna operacja z policją doprowadziła do zatrzymania czterech osób — trzech mężczyzn i jednej kobiety. Ponadto organy ścigania przeprowadziły przeszukania w Budapeszcie i w komitecie Peszt. W oświadczeniu urzędu nie podano nazwisk zatrzymanych. Jednocześnie Mádor podczas wystąpienia w Berlinie powiązał jedno z zatrzymań z Aronem Orbanem.

Na tę sytuację zareagował już Viktor Orban. Nazwał to rozliczeniem i stwierdził, że uważa tę sprawę za próbę odwrócenia uwagi od innego skandalu związanego z działalnością rządu.

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