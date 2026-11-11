Żona Ronaldo znalazła się w centrum skandalu z powodu niezwykłego filmiku z zakonnicą

Żona Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez, znalazła się w centrum uwagi portugalskiej opinii publicznej po opublikowaniu nagrania z argentyńską zakonnicą Lucią Karamu. To niezwykłe wspólne pojawienie się kobiet wywołało falę krytyki pod adresem Rodriguez.

Kontrowersyjne poglądy zakonnicy

Film z udziałem Georginy i Karamu przyciągnął uwagę portugalskich mediów. W szczególności stacja telewizyjna TVI, powołując się na rozmowę w programie rozrywkowym V+ Fama, poinformowała o krytyce skierowanej pod adresem żony piłkarza z powodu jej nowej znajomości.

Lucia Karamu znana jest ze swoich kontrowersyjnych wypowiedzi. W 2017 roku publicznie poddała w wątpliwość niepokalane poczęcie Matki Boskiej. Zakonnica stwierdziła, że Maria i Józef byli zwykłą parą, a stosunki seksualne między nimi nie powinny być niczym niezwykłym. Słowa te wywołały oburzenie wśród przedstawicieli Kościoła katolickiego. Karamu otwarcie popiera również niepodległość Katalonii, a jej ostre wypowiedzi na tematy polityczne i religijne regularnie przyciągają uwagę mediów.

Krytyka Georginy

W programie V+ Fama dyskutowano, czy Georgina Rodriguez powinna publicznie okazywać bliskość tak kontrowersyjnej osobie. Prowadzący zauważyli, że nawet zwykłe pojawienie się u boku zakonnicy może zostać odebrane jako poparcie dla jej poglądów. „Kiedy jest się taką gwiazdą jak Georgina, poglądy i przekonania każdej osoby, z którą się spędza czas, zyskują pewną aprobatę” – stwierdziła komentatorka Marta Aragão Pinto.

Jeszcze ostrzej wypowiedział się António Leal e Silva. Uważa on, że decyzje Rodriguez mogą wpłynąć nie tylko na jej własną reputację, ale także na wizerunek Cristiano Ronaldo. „Georgina nieustannie popełnia błędy. Takimi zachowaniami niszczy reputację Cristiano Ronaldo wraz ze swoją własną” – stwierdził.

Zdjęcie: Żona Ronaldo zachwyciła wizerunkiem zakrwawionej panny młodej na Halloween.

Portugalski piłkarz Cristiano Ronaldo i jego ukochana Georgina Rodríguez pobrali się podczas prywatnej ceremonii w Portugalii. Para postanowiła zrezygnować z hucznej, wielkiej uroczystości i spędzić ten ważny dzień w gronie rodziny.

Narzeczona Cristiano Ronaldo, modelka i influencerka Georgina Rodriguez, zareagowała na falę krytyki w sieci dotyczącej zmian w jej wyglądzie. Gwiazda zwróciła się do swoich hejterów w przeddzień ślubu tej słynnej pary.

Czytaj nas na