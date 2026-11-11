Pentagon zatwierdził budowę stałej bazy wojskowej USA w Polsce

Pentagon wyraził zgodę na budowę stałej bazy wojskowej USA w Polsce. O tej decyzji poinformował 11 listopada, podczas uroczystości z okazji Dnia Niepodległości Polski, minister obrony narodowej tego kraju Władysław Kosiniak-Kamysz.

Kosiński-Kamysz podkreślił, że jedność jest najważniejsza dla narodu. Podczas uroczystości minister mówił o współpracy, „aby doprowadzić Polskę do jeszcze większej siły i męstwa, które towarzyszą naszym żołnierzom, oficerom, mianowanym dziś dowódcom, generałom oraz szefowi Sztabu Generalnego, którego mianowanie jest również wyrazem jedności”.

Szef resortu zauważył, że najlepszym symbolem tej jedności jest to, co przynosi uczestnikom uroczystości po powrocie z wizyty w Stanach Zjednoczonych 11 listopada.

(Przyjeżdżam) z dobrą wiadomością, że Pentagon dał zielone światło na budowę stałej amerykańskiej bazy, rozwój naszych możliwości oraz wzmocnienie współpracy między sektorami przemysłu obronnego, a jest to możliwe wyłącznie dzięki współpracy między prezydentem a rządem — zaznaczył Kosiniak-Kamysz.

Przypomnijmy, że Przydaż ogłosił polityczną zgodę na utworzenie bazy amerykańskiej w Polsce — RMF24.

W Polsce rozpoczyna się proces tworzenia amerykańskiej bazy wojskowej.

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