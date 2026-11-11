NASA ogłosiła nabór astronautów z wynagrodzeniem sięgającym 164 tysięcy dolarów rocznie

Amerykańska agencja kosmiczna NASA ogłosiła nową rekrutację do zespołu astronautów. Kandydaci, którzy pomyślnie przejdą proces selekcji, mogą liczyć na wynagrodzenie w wysokości do 164 tysięcy dolarów oraz możliwość udziału w przyszłych misjach kosmicznych na Księżyc. Jednocześnie zdobycie takiego stanowiska nie będzie łatwe — do ostatniego etapu selekcji dociera zaledwie garstka osób.

Początkowe wynagrodzenie astronauty wynosi 164 395 dolarów rocznie. To ponad dwukrotnie więcej niż średnia pensja w USA, która utrzymuje się na poziomie 64 220 dolarów. Zgłoszenia można składać do końca dnia 3 grudnia według czasu wschodnioamerykańskiego.

„Okno rekrutacyjne jest otwarte. Misja czeka. Jedyne, czego brakuje największej przygodzie, w jaką kiedykolwiek wyruszyła ludzkość, to właśnie ty” – oświadczył zastępca administratora NASA Matt Anderson.

Konkurencja jest przy tym ogromna. Publikacja przypomina, że poprzednia rekrutacja NASA odbyła się w 2024 roku. Wówczas zgłoszenia złożyło ponad 8 tysięcy osób, a wybrano zaledwie 10.

W całej historii amerykańskiego programu kosmicznego, który rozpoczął się w połowie ubiegłego wieku, agencja wybrała do szkolenia 370 osób. Nowicjusze uzupełnią obecny zespół, w którym obecnie znajduje się 32 astronautów.

NASA poinformowała o rozpoczęciu naboru w serwisie społecznościowym X. Do publikacji dołączono film promocyjny, w którym wystąpili astronauci: Jessica Meir, Andre Douglas, Denise Burnham, Randy Breznik, Kayla Barron, Jack Getaway i Chris Williams. Hasło kampanii brzmi: „Wszechświat wzywa”.

Informację tę podaje serwis Geekspin.



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