NASA объявила набор астронавтов с зарплатой до 164 тысяч долларов в год

Американское космическое агентство NASA объявило о новом наборе в команду астронавтов. Кандидатам, успешно прошедшим отбор, предлагают зарплату до 164 тысяч долларов и возможность в будущем отправиться в космические миссии на Луну. В то же время получить такую должность будет непросто — до заключительного этапа отбора доходят лишь единицы.

Начальная зарплата астронавта составляет 164 395 долларов в год. Это более чем вдвое превышает среднюю зарплату в США, которая держится на уровне 64 220 долларов. Подать заявку можно до конца дня 3 декабря по времени восточного побережья США.

«Окно открыто. Миссия ждет. И единственное, чего не хватает величайшему приключению, в которое когда-либо отправлялось человечество, — это вы», — заявил заместитель администратора NASA Мэтт Андерсон.

Конкуренция при этом огромная. Издание напоминает, что предыдущий набор NASA проводило в 2024 году. Тогда заявки подали более 8 тысяч человек, а взяли лишь 10.

За всю историю американской космической программы, стартовавшей в середине прошлого века, агентство отобрало на подготовку 370 человек. Новички пополнят действующий отряд, в котором сейчас 32 астронавта.

О начале набора NASA сообщило в социальной сети X. К публикации добавили проморолик, в котором снялись астронавты Джессика Мейр, Андре Дуглас, Дениз Бернем, Рэнди Брезник, Кайла Беррон, Джек Хетевей и Крис Уильямс. Кампания получила слоган «Вселенная зовет».

Об этом пишет Geekspin.



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