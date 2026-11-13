Президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что по территории страны сейчас не движется ни один караван мигрантов в направлении границы с Соединенными Штатами. Об этом она сказала во время пятничной пресс-конференции, сообщает RMF24.

Одна группа распалась

По словам Шейнбаум, одна из групп мигрантов распалась во время пути, а большинство ее участников уже вернулись в страны происхождения. В то же время другая группа только формируется.

Мексиканский Национальный институт миграции сообщил агентству Reuters, что в городе Уиштла на юге Мексики собрались около 870 человек. Город расположен примерно в 60 километрах к западу от южной границы Мексики с Гватемалой.

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Угроза повысить пошлины

Днем ранее президент США Дональд Трамп пригрозил удвоить пошлины на мексиканские товары, если власти Мексики не остановят группу мигрантов до ее прибытия к американской границе.

Как отмечает Reuters, эта угроза прозвучала через несколько месяцев после решения Трампа не продлевать действующее торговое соглашение между США, Канадой и Мексикой. По данным RMF24, новая волна миграции, преимущественно из стран Центральной Америки, началась после промежуточных выборов в США, на которых Демократическая партия получила преимущество в Конгрессе.

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