Prezydentka Meksyku Claudia Sheinbaum oświadczyła, że obecnie przez terytorium kraju nie przemieszcza się żadna karawana migrantów w kierunku granicy ze Stanami Zjednoczonymi. Powiedziała to podczas piątkowej konferencji prasowej, podaje RMF24.

Jedna grupa się rozpadła

Według Sheinbaum jedna z grup migrantów rozpadła się w trakcie podróży, a większość jej uczestników wróciła już do krajów pochodzenia. Jednocześnie inna grupa dopiero się formuje.

Meksykański Narodowy Instytut Migracji poinformował agencję Reuters, że w mieście Huixtla na południu Meksyku zgromadziło się około 870 osób. Miasto leży około 60 kilometrów na zachód od południowej granicy Meksyku z Gwatemalą.

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Groźba podwyższenia ceł

Dzień wcześniej prezydent USA Donald Trump zagroził podwojeniem ceł na meksykańskie towary, jeśli władze Meksyku nie zatrzymają grupy migrantów przed jej dotarciem do amerykańskiej granicy.

Jak zauważa Reuters, groźba padła kilka miesięcy po decyzji Trumpa o nieprzedłużaniu obowiązującej umowy handlowej między USA, Kanadą i Meksykiem. Według RMF24 nowa fala migracji, głównie z państw Ameryki Środkowej, rozpoczęła się po wyborach połówkowych w USA, w których Partia Demokratyczna uzyskała przewagę w Kongresie.

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