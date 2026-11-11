Жена Роналду оказалась в центре скандала из-за необычного видео с монахиней

Супруга Криштиану Роналду Джорджина Родригес оказалась в центре внимания португальской общественности после публикации видео с аргентинской монахиней Лусией Караму. Необычное совместное появление женщин вызвало волну критики в адрес Родригес.

Контраверсионные взгляды монахини

Видео с участием Джорджины и Караму привлекло внимание португальских СМИ. В частности, телеканал TVI, ссылаясь на разговор в развлекательной программе V+ Fama, сообщил о критике в адрес супруги футболиста из-за её нового знакомства.

Лусия Караму известна своими неоднозначными высказываниями. В 2017 году она публично поставила под сомнение непорочное зачатие Девы Марии. Монахиня заявила, что Мария и Иосиф были обычной парой, а сексуальные отношения между ними не должны были быть чем-то необычным. Эти слова вызвали возмущение среди представителей католической церкви. Караму также открыто поддерживает независимость Каталонии, а её резкие заявления на политические и религиозные темы регулярно привлекают внимание СМИ.

Критика Джорджины

В программе V+ Fama обсудили, стоит ли Джорджине Родригес публично демонстрировать близость с такой противоречивой личностью. Телеведущие отметили, что даже простое появление рядом с монахиней может быть воспринято как поддержка её взглядов. «Когда ты такая знаменитость, как Джорджина, взгляды и убеждения любого, с кем ты проводишь время, получают определенное одобрение», — заявила комментатор Марта Арагао Пинту.

Еще резче высказался Антониу Леал э Сильва. Он считает, что решения Родригес могут сказаться не только на ее собственной репутации, но и на имидже Криштиану Роналду. «Джорджина постоянно допускает ошибки. Такими поступками она разрушает репутацию Криштиану Роналду вместе со своей», – заявил он.

Фото: Жена Роналду поразила образом окровавленной невесты на Хэллоуин.

Португальский футболист Криштиану Роналду и его возлюбленная Джорджина Родригес поженились на частной церемонии в Португалии. Пара решила отказаться от пышного многолюдного торжества и провести этот важный день в кругу семьи.

Невеста Криштиану Роналду, модель и инфлюенсер Джорджина Родригес, отреагировала на волну критики в сети по поводу своих внешних изменений. Знаменитость обратилась к своим недоброжелателям накануне свадьбы звездной пары.

Читай нас в