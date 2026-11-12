Мальдивы ввели бессрочный запрет на въезд для граждан Израиля

Мальдивы объявили о введении полного и бессрочного запрета на въезд для владельцев израильских паспортов.

Ранее, весной 2025 года, Мальдивы ввели временные ограничения на въезд для граждан Израиля. Их действие было связано с прекращением боевых действий в секторе Газа.

Теперь ограничения планируется сделать постоянными. Новые правила предусматривают запрет на въезд для граждан Израиля при любых обстоятельствах.

В частности, запрет будет распространяться и на случаи, когда граждане Израиля будут пытаться попасть в страну по паспорту другого государства, используя двойное гражданство.

Таким образом, обладатели израильских паспортов не смогут посещать курорты Мальдив независимо от способа пересечения границы.

Соответствующий законопроект в парламент внес президент страны Мохамед Муиззу.

Напомним, на Мальдивах правительство внесло в парламент законопроект, предусматривающий постоянный запрет на въезд для всех обладателей израильских паспортов. Президент Мохамед Муиззу заявил, что по новым правилам израильтянам не будут разрешать въезд в страну ни при каких обстоятельствах.

Власти Черногории начали процедуру оформления запрета на въезд для российского миллиардера Константина Струкова, который находится под международными санкциями.

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