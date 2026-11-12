Мальдіви запровадили безстрокову заборону на в’їзд для громадян Ізраїлю

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Мальдіви оголосили про запровадження повної та безстрокової заборони на в’їзд для власників ізраїльських паспортів.

Раніше, навесні 2025 року, Мальдіви запровадили тимчасові обмеження на в’їзд для громадян Ізраїлю. Їхня дія була пов’язана з припиненням бойових дій у секторі Гази.

Тепер обмеження планують зробити постійними. Нові правила передбачають заборону на в’їзд для громадян Ізраїлю за будь-яких обставин.

Зокрема, заборона поширюватиметься і на випадки, коли громадяни Ізраїлю намагатимуться потрапити до країни за паспортом іншої держави, використовуючи подвійне громадянство.

Таким чином, власники ізраїльських паспортів не зможуть відвідувати курорти Мальдів незалежно від способу перетину кордону.

Відповідний законопроєкт до парламенту вніс президент країни Мохамед Муїззу.

Нагадаємо, на Мальдівах уряд подав до парламенту законопроєкт, який передбачає постійну заборону на в’їзд для всіх власників ізраїльських паспортів. Президент Мохамед Муїззу заявив, що за новими правилами ізраїльтянам не дозволятимуть в’їзд до країни за жодних обставин.

Влада Чорногорії розпочала процедуру оформлення заборони на в’їзд для російського мільярдера Костянтина Струкова, який перебуває під міжнародними санкціями.

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