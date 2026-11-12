Malediwy ogłosiły wprowadzenie całkowitego i bezterminowego zakazu wjazdu dla posiadaczy izraelskich paszportów.

Wcześniej, wiosną 2025 roku, Malediwy wprowadziły tymczasowe ograniczenia wjazdu dla obywateli Izraela. Ich wprowadzenie było związane z zakończeniem działań wojennych w Strefie Gazy.

Obecnie planuje się, aby ograniczenia te stały się stałe. Nowe przepisy przewidują zakaz wjazdu dla obywateli Izraela w każdych okolicznościach.

W szczególności zakaz będzie miał zastosowanie również w przypadkach, gdy obywatele Izraela będą próbowali wjechać do kraju na podstawie paszportu innego państwa, korzystając z podwójnego obywatelstwa.

W ten sposób posiadacze izraelskich paszportów nie będą mogli odwiedzać kurortów na Malediwach, niezależnie od sposobu przekroczenia granicy.

Odpowiedni projekt ustawy został przedłożony parlamentowi przez prezydenta kraju Mohameda Muizzu.

Przypomnijmy, że rząd Malediwów przedłożył parlamentowi projekt ustawy przewidujący stały zakaz wjazdu dla wszystkich posiadaczy izraelskich paszportów. Prezydent Mohamed Muizzu oświadczył, że zgodnie z nowymi przepisami Izraelczykom nie będzie wolno wjeżdżać do kraju w żadnych okolicznościach.

Władze Czarnogóry rozpoczęły procedurę wprowadzenia zakazu wjazdu dla rosyjskiego miliardera Konstantina Strukowa, który objęty jest międzynarodowymi sankcjami.

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