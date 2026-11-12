Праздник 12 ноября 2026 года — Международный день вина Темпранильо

12 ноября 2026 года отмечается Международный день вина «Темпранильо» (International Tempranillo Day) — праздник, посвящённый одному из самых известных красных сортов винограда в мире. Его отмечают ежегодно во второй четверг ноября. В 2026 году эта дата приходится именно на 12 ноября.

Темпранильо родом из Испании и играет важную роль в производстве вин таких известных регионов, как Риоха и Рибера-дель-Дуэро. Этот сорт ценят за насыщенный вкус, ароматическое разнообразие и способность хорошо раскрываться в процессе выдержки.

История Международного дня вина «Темпранильо»

Международный день вина «Темпранильо» посвящен винограду, ставшему одним из символов испанского виноделия. Его название происходит от испанского слова temprano, что означает «рано». Такое название связано с особенностью сорта созревать раньше многих других красных сортов винограда.

Традиция отмечать этот праздник во второй четверг ноября дает виноделам, ценителям и всем желающим возможность больше узнать об истории сорта, его происхождении и роли в мировой винной культуре.

Изначально темпранильо выращивали преимущественно на территории Испании, но со временем он распространился в различных винодельческих странах. Сегодня его плантации есть в Португалии, Франции, Австралии, Аргентине, Чили, США, Мексике и других странах.

Чем особенен сорт винограда Темпранильо



Темпранильо — красный винный сорт с тёмной кожицей ягод, который хорошо приспосабливается к различным климатическим условиям. Его выращивают как для производства молодых фруктовых вин, так и для напитков длительной выдержки.

Во вкусе вин из этого винограда часто ощущаются вишня, слива, клубника и другие красные и тёмные ягоды. После выдержки в дубовых бочках могут появляться дополнительные оттенки ванили, какао, табака и пряностей.

Самые известные винодельческие регионы, где используют Темпранильо, — испанские Риоха и Рибера-дель-Дуэро. В этих местностях сорт имеет различные местные названия: например, Tinto Fino и Tinta del País. В Португалии его знают как Tinta Roriz или Aragonez.



Как отмечается Международный день вина «Темпранильо»



Праздник был учреждён в 2011 году американской организацией Tempranillo Advocates, Producers and Amigos Society, известной под аббревиатурой TAPAS. Её цель — популяризировать Темпранильо и другие сорта винограда Пиренейского полуострова за пределами их родины.

В этот день винодельни, рестораны, специализированные магазины и винные сообщества могут организовывать дегустации, тематические встречи и образовательные мероприятия. Ценители вина знакомятся с особенностями сорта, сравнивают напитки из разных регионов и узнают больше о традициях испанского виноделия.

Международный день вина «Темпранильо» также отмечают в социальных сетях, публикуя фотографии виноградников, дегустаций и вин из этого сорта. Это возможность обратить внимание на разнообразие винной культуры и традиций разных стран.

Интересные факты о Темпранильо

Название означает «ранний». Оно происходит от испанского слова temprano и указывает на раннее созревание ягод.

Родиной сорта считается Испания. Особенно тесно его история связана с северными регионами Риоха и Наварра.

Темпранильо имеет много названий. В Испании его также называют Tinto Fino, Cencibel и Tinta del País, а в Португалии — Tinta Roriz и Aragonez.

Это основа многих известных испанских вин. Сорт играет ведущую роль в производстве вин Риохи и Рибера-дель-Дуэро.

Его выращивают в разных уголках мира. Помимо Испании и Португалии, виноградники Темпранильо есть в Аргентине, Австралии, США, Чили, Мексике и других странах.

Праздник был учрежден в 2011 году. Инициатором выступила организация TAPAS, которая популяризирует иберийские сорта винограда.

Международный день вина «Темпранильо» знакомит с сортом, который стал важной частью испанской культуры и завоевал признание далеко за пределами своей родины. Это возможность узнать больше о виноградарстве, традициях виноделия и особенностях напитков из разных регионов.

12 ноября 2026 года ценители вина могут присоединиться к празднованию, открыть для себя историю Темпранильо и его разнообразные вкусовые характеристики. В то же время стоит помнить об ответственном употреблении алкоголя.

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