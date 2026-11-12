Święto 12 listopada 2026 r. — Międzynarodowy Dzień Wina Tempranillo

12 listopada 2026 roku obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Wina „Tempranillo” (International Tempranillo Day) — święto poświęcone jednej z najbardziej znanych czerwonych odmian winogron na świecie. Obchodzone jest ono co roku w drugi czwartek listopada. W 2026 roku data ta przypada właśnie na 12 listopada.

Tempranillo pochodzi z Hiszpanii i odgrywa ważną rolę w produkcji win z tak znanych regionów, jak Rioja i Ribera del Duero. Odmiana ta ceniona jest za bogaty smak, różnorodność aromatów oraz zdolność do pełnego rozwinięcia się podczas leżakowania.

Historia Międzynarodowego Dnia Wina „Tempranillo”

Międzynarodowy Dzień Wina „Tempranillo” poświęcony jest winogronom, które stały się jednym z symboli hiszpańskiego winiarstwa. Jego nazwa pochodzi od hiszpańskiego słowa „temprano”, co oznacza „wcześnie”. Nazwa ta wiąże się z cechą charakterystyczną tej odmiany, polegającą na tym, że dojrzewa ona wcześniej niż wiele innych czerwonych odmian winogron.

Tradycja obchodzenia tego święta w drugi czwartek listopada daje winiarzom, koneserom i wszystkim zainteresowanym okazję do pogłębienia wiedzy na temat historii tej odmiany, jej pochodzenia oraz roli w światowej kulturze winiarskiej.

Początkowo odmianę Tempranillo uprawiano głównie na terenie Hiszpanii, ale z czasem rozprzestrzeniła się ona w różnych krajach winiarskich. Obecnie jej plantacje znajdują się w Portugalii, Francji, Australii, Argentynie, Chile, Stanach Zjednoczonych, Meksyku i innych krajach.

Czym wyróżnia się odmiana winogron Tempranillo



Tempranillo to czerwona odmiana winorośli o ciemnej skórce jagód, która dobrze przystosowuje się do różnych warunków klimatycznych. Uprawia się ją zarówno do produkcji młodych, owocowych win, jak i trunków długo leżakujących.

W smaku win z tej odmiany często wyczuwalne są wiśnia, śliwka, truskawka oraz inne czerwone i ciemne jagody. Po leżakowaniu w dębowych beczkach mogą pojawić się dodatkowe nuty wanilii, kakao, tytoniu i przypraw.

Najbardziej znane regiony winiarskie, w których wykorzystuje się odmianę Tempranillo, to hiszpańskie Rioja i Ribera del Duero. W tych regionach odmiana ta nosi różne lokalne nazwy: na przykład Tinto Fino i Tinta del País. W Portugalii znana jest jako Tinta Roriz lub Aragonez.



Jak obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Wina „Tempranillo”



Święto to zostało zapoczątkowane w 2011 roku przez amerykańską organizację Tempranillo Advocates, Producers and Amigos Society, znaną pod skrótem TAPAS. Jej celem jest popularyzacja Tempranillo i innych odmian winogron z Półwyspu Pirenejskiego poza granicami ich ojczyzny.

W tym dniu winiarnie, restauracje, sklepy specjalistyczne i społeczności winiarskie mogą organizować degustacje, spotkania tematyczne i wydarzenia edukacyjne. Miłośnicy wina poznają cechy charakterystyczne tej odmiany, porównują trunki z różnych regionów i dowiadują się więcej o tradycjach hiszpańskiego winiarstwa.

Międzynarodowy Dzień Wina „Tempranillo” obchodzony jest również w mediach społecznościowych poprzez publikowanie zdjęć winnic, degustacji oraz win z tej odmiany. Jest to okazja do zwrócenia uwagi na różnorodność kultury winiarskiej i tradycji różnych krajów.

Ciekawostki o Tempranillo

Nazwa oznacza „wczesny”. Pochodzi od hiszpańskiego słowa „temprano” i wskazuje na wczesne dojrzewanie jagód.

Za ojczyznę tej odmiany uważa się Hiszpanię. Jej historia jest szczególnie ściśle związana z północnymi regionami La Rioja i Nawarra.

Tempranillo ma wiele nazw. W Hiszpanii nazywa się go również Tinto Fino, Cencibel i Tinta del País, a w Portugalii – Tinta Roriz i Aragonez.

Stanowi podstawę wielu znanych hiszpańskich win. Odmiana ta odgrywa wiodącą rolę w produkcji win z regionów Rioja i Ribera del Duero.

Uprawia się ją w różnych zakątkach świata. Oprócz Hiszpanii i Portugalii winnice Tempranillo znajdują się w Argentynie, Australii, Stanach Zjednoczonych, Chile, Meksyku i innych krajach.

Święto to zapoczątkowano w 2011 roku. Inicjatorem była organizacja TAPAS, która promuje iberyjskie odmiany winogron.

Międzynarodowy Dzień Wina „Tempranillo” pozwala zapoznać się z odmianą, która stała się ważną częścią kultury hiszpańskiej i zyskała uznanie daleko poza granicami swojej ojczyzny. Jest to okazja, by dowiedzieć się więcej o uprawie winorośli, tradycjach winiarskich oraz specyfice trunków z różnych regionów.

12 listopada 2026 roku miłośnicy wina mogą dołączyć do obchodów, odkrywając historię Tempranillo i jego różnorodne cechy smakowe. Jednocześnie warto pamiętać o odpowiedzialnym spożywaniu alkoholu.

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