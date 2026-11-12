2026年11月12日是“国际丹魄日”（International Tempranillo Day）——这一节日旨在纪念世界上最著名的红葡萄品种之一。该节日每年于11月的第二个星期四庆祝。 2026年，这一日期恰好是11月12日。

特伦蒂诺原产于西班牙，在里奥哈和里贝拉-德尔-杜埃罗等著名产区的葡萄酒生产中发挥着重要作用。 该品种因其浓郁的风味、丰富的香气以及在陈酿过程中能充分展现风味的特质而备受推崇。

“特伦塔尼略”国际葡萄酒日的由来

“特伦塔尼略”国际葡萄酒日旨在致敬这一已成为西班牙葡萄酒业象征之一的葡萄品种。其名称源自西班牙语单词“temprano”，意为“早”。 这一名称源于该品种比许多其他红葡萄品种更早成熟的特性。

每年11月的第二个星期四庆祝这一节日的传统，为酿酒师、葡萄酒爱好者以及所有感兴趣的人提供了更多了解该品种历史、起源及其在世界葡萄酒文化中作用的机会。

最初，特伦塔尼略主要种植于西班牙境内，但随着时间的推移，它已传播到世界各地的葡萄酒产国。如今，葡萄园遍布葡萄牙、法国、澳大利亚、阿根廷、智利、美国、墨西哥等国家。

特伦蒂诺葡萄品种有何独特之处



特伦蒂诺是一种果皮深色的红葡萄品种，能够很好地适应各种气候条件。它既可用于生产年轻的果香型葡萄酒，也可用于酿造长期陈酿的葡萄酒。

由该葡萄酿造的葡萄酒中，常能品尝到樱桃、李子、草莓及其他红色和深色浆果的风味。经过橡木桶陈酿后，还可能呈现出香草、可可、烟草和香料的额外风味。

使用特伦蒂诺酿造葡萄酒的最著名产区是西班牙的里奥哈和里贝拉-德尔-杜埃罗。 在这些地区，该品种有不同的当地名称：例如，Tinto Fino和Tinta del País。在葡萄牙，它被称为Tinta Roriz或Aragonez。



如何庆祝“特伦蒂诺”国际葡萄酒日



该节日由美国组织丹魄倡导者、生产商与朋友协会（简称TAPAS）于2011年发起。 其宗旨是向原产地以外的地区推广特伦蒂诺及其他比利牛斯半岛葡萄品种。

在这一天，酒庄、餐厅、专业商店和葡萄酒爱好者团体可以组织品鉴会、主题聚会和教育活动。 葡萄酒爱好者们可以了解该品种的独特之处，对比不同产区的酒款，并深入了解西班牙酿酒传统。

“特伦蒂诺”国际葡萄酒日也在社交媒体上得到庆祝，人们会发布葡萄园、品鉴会以及该品种葡萄酒的照片。这是展示各国葡萄酒文化与传统多样性的绝佳机会。

关于特伦特尼略的有趣事实

该名称意为“早熟”。它源自西班牙语单词“temprano”，指代葡萄果实成熟较早。

该品种的发源地被认为是西班牙。其历史与里奥哈和纳瓦拉等北部地区有着特别密切的联系。

特伦蒂诺拥有许多别名。在西班牙，它也被称为Tinto Fino、Cencibel和Tinta del País；在葡萄牙，则被称为Tinta Roriz和Aragonez。

它是许多著名西班牙葡萄酒的基础。该品种在里奥哈和里贝拉-德尔-杜埃罗葡萄酒的生产中发挥着主导作用。

该品种在世界各地均有种植。除西班牙和葡萄牙外，阿根廷、澳大利亚、美国、智利、墨西哥等国也都有特伦蒂诺葡萄园。

该节日始于2011年，由致力于推广伊比利亚葡萄品种的TAPAS组织发起。

“特伦蒂诺”国际葡萄酒日旨在让人们了解这一葡萄品种——它已成为西班牙文化的重要组成部分，并在其故乡之外获得了广泛认可。 这是一个深入了解葡萄种植、酿酒传统以及不同地区葡萄酒特色的好机会。

2026年11月12日，葡萄酒爱好者们可以加入庆祝活动，探索特伦蒂诺的历史及其丰富的风味特征。同时，请谨记要负责任地饮酒。

另请参阅我们的《2026年11月酿酒师日历：晚熟品种采收与季节性工作》

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