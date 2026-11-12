В Кремле раскрыли темы переговоров Путина с Виткоффом и Кушнером

В ходе встречи российского диктатора Владимира Путина со специальным посланником президента США Стивом Виткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером будут обсуждаться вопросы достижения мирного урегулирования войны против Украины.

Джаред Кушнер и Стив Виткофф прибыли в Москву утром 12 ноября.

«Сегодня мы будем искать и обсуждать различные вопросы, ведущие к прочному урегулированию кризиса вокруг Украины. Все вопросы, связанные с достижением мирного урегулирования», — сказал Ушаков.

Напомним, 12 ноября специальные посланники президента США Джаред Кушнер и Стив Виткофф прилетели в Москву после переговоров в Абу-Даби.

В аэропорту «Внуково» американских представителей встретил специальный представитель российского диктатора Кирилл Дмитриев.

Ожидается, что в ходе переговоров с Владимиром Путиным стороны обсудят вопросы, связанные с поиском путей мирного урегулирования войны в Украине.

Об этом заявил помощник Путина Юрий Ушаков.

11 ноября в Абу-Даби завершились двухдневные переговоры с участием украинской, американской и российской делегаций. Их ключевыми темами должны были стать прекращение огня и гарантии послевоенной безопасности для Украины. Однако акценты сместились на обсуждение будущей архитектуры европейской безопасности, которая будет сформирована после завершения войны в Украине.

Позиция Украины на мирных переговорах остается неизменной: прекращение огня, создание действенной системы гарантий безопасности и возвращение пленных.

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