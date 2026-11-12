Праздник 12 ноября 2026 года — День куриного супа: история и рецепты любимого блюда
12 ноября отмечается День куриного супа (Chicken Soup Day) — гастрономический праздник, посвящённый одному из самых популярных домашних блюд в мире. Куриный суп готовят в разных странах, добавляя в него лапшу, овощи, крупы, зелень и специи. Он ассоциируется с домашним уютом, семейными обедами и заботой о близких.
Этот день — прекрасная возможность приготовить ароматный бульон, попробовать новый рецепт или вспомнить традиционный суп, который готовили в детстве. Предлагаем узнать больше об истории блюда и приготовить один из трех простых вариантов.
История и традиции Дня куриного супа
Куриный суп имеет давнюю историю. Блюда на основе мясного бульона готовили ещё в древних цивилизациях, а впоследствии рецепты распространились по Европе, Азии и другим частям мира. Благодаря доступным ингредиентам и простоте приготовления суп из курицы стал частью кулинарных традиций многих народов.
В разных странах это блюдо готовят по-своему. В Украине популярен куриный бульон с домашней лапшой, картофелем и зеленью. В США распространен chicken noodle soup — суп с курицей, овощами и лапшой. В странах Азии в него добавляют рис, имбирь, чеснок, соевый соус и различные специи.
День куриного супа не имеет сложных традиций празднования. Лучший способ присоединиться к нему — приготовить любимое блюдо, угостить родных или попробовать новое сочетание ингредиентов.
Чем полезен куриный суп
Куриный суп — питательное блюдо, которое может быть частью сбалансированного рациона. Курица обеспечивает организм белком, а овощи добавляют клетчатку, витамины и минералы. Бульон помогает поддерживать водный баланс, а теплая жидкость может облегчать дискомфорт в горле во время простуды.
Питательность блюда зависит от рецепта и способа приготовления. Если использовать нежирное куриное мясо, разнообразные овощи и умеренное количество соли, суп получится лёгким, но сытным.
2 рецепта куриного супа, которые легко приготовить дома
1. Классический куриный суп с лапшой
Это традиционный вариант домашнего супа с прозрачным бульоном, нежным куриным мясом и лапшой. Он хорошо подходит для семейного обеда.
Ингредиенты:
500 г курицы (бедро, голень или филе);
2 л воды;
2 картофелины;
1 морковь;
1 луковица;
100 г лапши;
1 лавровый лист;
соль и перец по вкусу;
свежая зелень.
Приготовление:
Курицу промойте, положите в кастрюлю и залейте холодной водой. Доведите до кипения, снимите пену и варите на небольшом огне примерно 30–40 минут.
Добавьте нарезанный картофель, морковь и целую или измельченную луковицу.
Посолите, поперчите и положите лавровый лист. Варите ещё 10–15 минут.
Добавьте лапшу и готовьте в соответствии со временем, указанным на упаковке.
Выньте курицу, отделите мясо от костей, нарежьте его и верните в кастрюлю.
Перед подачей добавьте свежую зелень.
2. Сливочный куриный суп с грибами
Нежный сливочный суп с курицей и грибами понравится тем, кто любит более насыщенные и густые блюда. Благодаря сливкам он имеет мягкий вкус и приятную кремовую текстуру.
Ингредиенты:
400 г куриного филе;
200 г шампиньонов;
2 картофелины;
1 морковь;
1 луковица;
200 мл сливок (10–20%);
1,5 л воды или куриного бульона;
1 ст. л. растительного масла;
соль и перец по вкусу;
зелень.
Приготовление:
Куриное филе нарежьте небольшими кусочками и отварите в воде или бульоне в течение 15–20 минут.
Картофель нарежьте кубиками, добавьте к курице и варите примерно 10 минут.
Лук, морковь и шампиньоны мелко нарежьте. Обжарьте их на растительном масле до мягкости и легкого золотистого цвета.
Переложите овощи с грибами в кастрюлю, добавьте соль и перец.
Влейте сливки, перемешайте и прогрейте суп на слабом огне ещё 3–5 минут, не доводя до активного кипения.
Подавайте со свежей зеленью и гренками.
Интересные факты о курином супе
Куриный суп готовят во многих странах мира. В каждой кухне есть свои вариации этого блюда с различными овощами, крупами и специями.
В США его называют едой для души. Chicken noodle soup часто ассоциируется с домашним уютом и заботой во время болезни.
В еврейской кухне куриный бульон занимает особое место. Его традиционно подают с кнедликами из мацы, известными как маца-боли.
Суп можно готовить из разных частей курицы. Для насыщенного бульона часто используют бедра, голени и кости, а для более легкого варианта — филе.
Куриный суп имеет множество вариаций. В него добавляют лапшу, рис, гречку, грибы, кукурузу, брокколи и даже кокосовое молоко.
Как отметить День куриного супа 12 ноября
День куриного супа — отличный повод провести время с семьёй и приготовить блюдо, которое объединяет кулинарные традиции разных поколений. Можно воспользоваться классическим рецептом с лапшой, попробовать сливочный вариант с грибами или приготовить суп с рисом и овощами.
Не обязательно следовать сложным рецептам: достаточно свежих ингредиентов, ароматного бульона и немного времени. А лучшее дополнение к такому обеду — теплый домашний хлеб, гренки и хорошая компания. Приятного аппетита!