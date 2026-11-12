12 ноября отмечается День куриного супа (Chicken Soup Day) — гастрономический праздник, посвящённый одному из самых популярных домашних блюд в мире. Куриный суп готовят в разных странах, добавляя в него лапшу, овощи, крупы, зелень и специи. Он ассоциируется с домашним уютом, семейными обедами и заботой о близких.

Этот день — прекрасная возможность приготовить ароматный бульон, попробовать новый рецепт или вспомнить традиционный суп, который готовили в детстве. Предлагаем узнать больше об истории блюда и приготовить один из трех простых вариантов.

История и традиции Дня куриного супа

Куриный суп имеет давнюю историю. Блюда на основе мясного бульона готовили ещё в древних цивилизациях, а впоследствии рецепты распространились по Европе, Азии и другим частям мира. Благодаря доступным ингредиентам и простоте приготовления суп из курицы стал частью кулинарных традиций многих народов.

В разных странах это блюдо готовят по-своему. В Украине популярен куриный бульон с домашней лапшой, картофелем и зеленью. В США распространен chicken noodle soup — суп с курицей, овощами и лапшой. В странах Азии в него добавляют рис, имбирь, чеснок, соевый соус и различные специи.

День куриного супа не имеет сложных традиций празднования. Лучший способ присоединиться к нему — приготовить любимое блюдо, угостить родных или попробовать новое сочетание ингредиентов.

Чем полезен куриный суп

Куриный суп — питательное блюдо, которое может быть частью сбалансированного рациона. Курица обеспечивает организм белком, а овощи добавляют клетчатку, витамины и минералы. Бульон помогает поддерживать водный баланс, а теплая жидкость может облегчать дискомфорт в горле во время простуды.

Питательность блюда зависит от рецепта и способа приготовления. Если использовать нежирное куриное мясо, разнообразные овощи и умеренное количество соли, суп получится лёгким, но сытным.

2 рецепта куриного супа, которые легко приготовить дома

1. Классический куриный суп с лапшой

Это традиционный вариант домашнего супа с прозрачным бульоном, нежным куриным мясом и лапшой. Он хорошо подходит для семейного обеда.

Ингредиенты:

500 г курицы (бедро, голень или филе);

2 л воды;

2 картофелины;

1 морковь;

1 луковица;

100 г лапши;

1 лавровый лист;

соль и перец по вкусу;

свежая зелень.

Приготовление:

Курицу промойте, положите в кастрюлю и залейте холодной водой. Доведите до кипения, снимите пену и варите на небольшом огне примерно 30–40 минут. Добавьте нарезанный картофель, морковь и целую или измельченную луковицу. Посолите, поперчите и положите лавровый лист. Варите ещё 10–15 минут. Добавьте лапшу и готовьте в соответствии со временем, указанным на упаковке. Выньте курицу, отделите мясо от костей, нарежьте его и верните в кастрюлю. Перед подачей добавьте свежую зелень.

2. Сливочный куриный суп с грибами

Нежный сливочный суп с курицей и грибами понравится тем, кто любит более насыщенные и густые блюда. Благодаря сливкам он имеет мягкий вкус и приятную кремовую текстуру.

Ингредиенты:

400 г куриного филе;

200 г шампиньонов;

2 картофелины;

1 морковь;

1 луковица;

200 мл сливок (10–20%);

1,5 л воды или куриного бульона;

1 ст. л. растительного масла;

соль и перец по вкусу;

зелень.

Приготовление:

Куриное филе нарежьте небольшими кусочками и отварите в воде или бульоне в течение 15–20 минут. Картофель нарежьте кубиками, добавьте к курице и варите примерно 10 минут. Лук, морковь и шампиньоны мелко нарежьте. Обжарьте их на растительном масле до мягкости и легкого золотистого цвета. Переложите овощи с грибами в кастрюлю, добавьте соль и перец. Влейте сливки, перемешайте и прогрейте суп на слабом огне ещё 3–5 минут, не доводя до активного кипения. Подавайте со свежей зеленью и гренками.

Интересные факты о курином супе

Куриный суп готовят во многих странах мира. В каждой кухне есть свои вариации этого блюда с различными овощами, крупами и специями.

В США его называют едой для души. Chicken noodle soup часто ассоциируется с домашним уютом и заботой во время болезни.

В еврейской кухне куриный бульон занимает особое место. Его традиционно подают с кнедликами из мацы, известными как маца-боли.

Суп можно готовить из разных частей курицы. Для насыщенного бульона часто используют бедра, голени и кости, а для более легкого варианта — филе.

Куриный суп имеет множество вариаций. В него добавляют лапшу, рис, гречку, грибы, кукурузу, брокколи и даже кокосовое молоко.



Как отметить День куриного супа 12 ноября

День куриного супа — отличный повод провести время с семьёй и приготовить блюдо, которое объединяет кулинарные традиции разных поколений. Можно воспользоваться классическим рецептом с лапшой, попробовать сливочный вариант с грибами или приготовить суп с рисом и овощами.

Не обязательно следовать сложным рецептам: достаточно свежих ингредиентов, ароматного бульона и немного времени. А лучшее дополнение к такому обеду — теплый домашний хлеб, гренки и хорошая компания. Приятного аппетита!

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