В Софии, Болгария, УЕФА оштрафовал польскую «Ягеллонию» на 20 тысяч евро и привел в исполнение ранее условно приостановленную санкцию. По данным Interia Sport, организованная группа болельщиков клуба не сможет поддержать команду в выездном матче Лиги Европы против «Сандерленда».

Дисциплинарное решение связано со столкновениями между болельщиками «Ягеллонии» и болгарского «Левски» на трибунах перед матчем в Софии 5 ноября. Полиции пришлось разделять сторонников обеих команд.

Санкции после инцидента в Софии

УЕФА решил привести в исполнение наказание, назначенное «Ягеллонии» в июле 2025 года после инцидентов на трибунах во время матча с сербским ФК «Нови-Пазар». Клуб также получил еще один запрет на выезды болельщиков, однако его исполнение было отложено на двухлетний испытательный срок.

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Наказание для «Левски»

«Левски» также подвергся санкциям. Болгарскому клубу назначили частичное закрытие стадиона на домашний матч европейских соревнований, однако исполнение этого наказания приостановили на два года.

Кроме того, «Левски» должен заплатить 20 тысяч евро за столкновения фанатов и 24 тысячи евро за блокирование путей эвакуации. Финансовые санкции для обоих клубов не подлежат приостановлению. В матче Лиги Европы «Левски» победил «Ягеллонию» со счетом 1:0.

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