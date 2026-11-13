W Sofii w Bułgarii UEFA ukarała polską Jagiellonię grzywną w wysokości 20 tys. euro i wykonała wcześniej warunkowo zawieszoną sankcję. Według Interia Sport zorganizowana grupa kibiców klubu nie będzie mogła wspierać drużyny w wyjazdowym meczu Ligi Europy z Sunderlandem.

Decyzja dyscyplinarna jest związana ze starciami między kibicami Jagiellonii i bułgarskiego Lewskiego na trybunach przed meczem w Sofii 5 listopada. Policja musiała rozdzielać sympatyków obu drużyn.

Sankcje po incydencie w Sofii

UEFA zdecydowała o wykonaniu kary nałożonej na Jagiellonię w lipcu 2025 roku po incydentach na trybunach podczas meczu z serbskim FK Novi Pazar. Klub otrzymał również kolejny zakaz wyjazdów kibiców, jednak wykonanie tej kary odroczono na dwuletni okres próbny.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Kara dla Lewskiego

Levski również został ukarany. Bułgarskiemu klubowi wymierzono częściowe zamknięcie stadionu na domowy mecz europejskich rozgrywek, jednak wykonanie tej kary zawieszono na dwa lata.

Ponadto Levski musi zapłacić 20 tys. euro za starcia kibiców i 24 tys. euro za blokowanie dróg ewakuacyjnych. Sankcje finansowe dla obu klubów nie podlegają zawieszeniu. W meczu Ligi Europy Levski pokonał Jagiellonię 1:0.

Czytaj nas na