УЄФА оштрафував Ягеллонію і активував заборону на виїзд фанатів — Interia Sport

У Софії, Болгарія, УЄФА оштрафував польську «Ягеллонію» на 20 тисяч євро та привів у виконання раніше умовно призупинену санкцію. За даними Interia Sport, організована група вболівальників клубу не зможе підтримати команду у виїзному матчі Ліги Європи проти «Сандерленда».

Санкції після інциденту в Софії

Дисциплінарне рішення пов’язане із сутичками між уболівальниками «Ягеллонії» та болгарського «Левскі» на трибунах перед матчем у Софії 5 листопада. Поліції довелося розділяти прихильників обох команд.

УЄФА вирішив виконати покарання, призначене «Ягеллонії» у липні 2025 року після інцидентів на трибунах під час матчу із сербським ФК «Нові-Пазар». Клуб також отримав ще одну заборону на виїзди вболівальників, але її виконання відклали на дворічний випробувальний термін.

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Покарання для Левскі

«Левскі» також зазнав санкцій. Болгарському клубу призначили часткове закриття стадіону на домашньому матчі єврокубків, однак виконання цього покарання призупинили на два роки.

Крім того, «Левскі» має сплатити 20 тисяч євро за сутички фанатів і 24 тисячі євро за блокування шляхів евакуації. Фінансові санкції для обох клубів не підлягають призупиненню. У матчі Ліги Європи «Левскі» переміг «Ягеллонію» з рахунком 1:0.

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