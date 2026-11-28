Неустановленный дрон утром в пятницу ненадолго нарушил воздушное пространство Латвии. В ответ были подняты истребители НАТО, а также направлен дрон-перехватчик, сообщает RMF24 со ссылкой на латвийские вооруженные силы.

Предупреждения для двух общин

Военные объявили предупреждение о нарушении воздушного пространства для восточной общины Лудза, которое вскоре отменили. Также было отозвано аналогичное предупреждение более низкого уровня для общины Балви, расположенной к северу от Лудзы.

Латвийская армия призвала жителей сохранять бдительность и следить за официальными сообщениями. Военные отметили, что, пока продолжается вооруженная агрессия Российской Федерации против Украины, подобные случаи нарушения воздушного пространства Латвии неопознанными дронами могут повторяться.

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Атака дронов в Ленинградской области

Инцидент произошел в то время, когда в Ленинградской области РФ отражали атаку дронов. По заявлению губернатора этого региона Российской Федерации, государства-агрессора, Александра Дрозденко, там сбили более 40 беспилотных летательных аппаратов.

RMF24 также напоминает, что на этой неделе Польша обвинила Россию в преднамеренном нарушении своего воздушного пространства российским разведывательным дроном. Несколькими днями ранее, в ночь с 19 на 20 ноября, в воздушное пространство юго-востока Польши вошли три объекта, элементы которых нашли в Новом Лыповце, Руднике и Молодыче. Позднее их идентифицировали как российские крылатые ракеты Х-101.

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