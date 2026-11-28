Niezidentyfikowany dron na krótko naruszył przestrzeń powietrzną Łotwy w piątek rano. W odpowiedzi poderwano myśliwce NATO oraz skierowano drona przechwytującego, informuje RMF24, powołując się na łotewskie siły zbrojne.

Ostrzeżenia dla dwóch gmin

Wojsko wydało ostrzeżenie o naruszeniu przestrzeni powietrznej dla wschodniej gminy Ludza, które wkrótce odwołano. Odwołano również podobne ostrzeżenie niższego stopnia dla gminy Balvi, położonej na północ od Ludzy.

Łotewska armia wezwała mieszkańców do zachowania czujności i śledzenia oficjalnych komunikatów. Wojskowi zaznaczyli, że dopóki trwa zbrojna agresja Federacji Rosyjskiej przeciwko Ukrainie, podobne przypadki naruszenia łotewskiej przestrzeni powietrznej przez niezidentyfikowane drony mogą się powtarzać.

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Atak dronów w obwodzie leningradzkim

Do incydentu doszło w czasie, gdy w obwodzie leningradzkim Federacji Rosyjskiej odpierano atak dronów. Według oświadczenia gubernatora tego regionu Federacji Rosyjskiej, państwa-agresora, Aleksandra Drozdenki, zestrzelono tam ponad 40 bezzałogowych statków powietrznych.

RMF24 przypomina również, że w tym tygodniu Polska oskarżyła Rosję o celowe naruszenie swojej przestrzeni powietrznej przez rosyjskiego drona rozpoznawczego. Kilka dni wcześniej, w nocy z 19 na 20 listopada, trzy obiekty wkroczyły w przestrzeń powietrzną południowo-wschodniej Polski, a ich elementy znaleziono w Nowym Lypowcu, Rudniku i Mołodyczu. Później zidentyfikowano je jako rosyjskie pociski manewrujące Ch-101.

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