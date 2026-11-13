Определились группы ATP Finals в Турине — Interia Sport

В Турине, Италия, состоялась жеребьевка групп ATP Finals — итогового индивидуального турнира мужского сезона. Карлос Алькарас попал в группу Ивана Лендла, где также сыграют Фрэнсис Тиафо, Даниил Медведев и Флавио Коболли. Об этом сообщает Interia Sport.

Группа Ивана Лендла

По данным издания, Алькарас вернулся к соревнованиям на US Open после травмы, из-за которой пропустил «Ролан Гаррос» и Уимблдон. С тех пор испанец выиграл три турнира. ATP Finals и Кубок Дэвиса остаются среди трофеев, которые он еще не завоевывал.

В материале отмечается, что после жеребьевки Алькарас получил более благоприятный состав группы. Адам Ромер назвал квартеты неравными: по его мнению, в группе Макинроя борьба за выход в полуфинал будет открытой, тогда как в группе Лендла ситуация выглядит более ясной.

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Группа Джона Макинроя

В группу Джона Макинроя вошли Александр Зверев, Бен Шелтон, Артур Фис и Рафаэль Ходар. Зверев, которого источник называет лидером мирового рейтинга, будет бороться в этой группе за место в полуфинале.

Матчи ATP Finals начнутся в воскресенье, 15 ноября. Первыми на корт выйдут участники группы Джона Макинроя.

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