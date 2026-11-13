Россиян в берлинском аэропорту начали расспрашивать о войне и властях РФ

В берлинском аэропорту Берлин-Бранденбург граждан России после прохождения паспортного контроля стали приглашать на так называемые добровольные беседы. Представители немецкой контрразведки расспрашивают их об отношении к войне против Украины, российской власти, мобилизации и ситуации в экономике РФ. Уже известно о нескольких таких случаях, в том числе среди россиян, приехавших в Германию ненадолго.

Беседы проводят с россиянами, постоянно проживающими в Германии, а также с теми, кто приезжает в страну с краткосрочными визитами. Людей в гражданской одежде отводят в сторону уже после паспортного контроля. Они спрашивают, согласен ли человек на беседу, и только после этого начинают задавать вопросы. При этом собеседники не всегда представляются.

Темы бесед могут быть разными. У россиян спрашивают, с какой целью они прибыли в Германию, как относятся к войне и действующей власти в своей стране, что думают о мобилизации. Также интересуются экономической ситуацией в России, в частности ценами.

Одну из россиянок после отказа от сотрудничества не пустили в Шенгенскую зону

Один из известных случаев касается россиянки, занимающейся политической деятельностью. Во время беседы в берлинском аэропорту её, в частности, расспрашивали о знакомых, которых она могла бы подозревать в сотрудничестве с российскими силовыми структурами. В конце беседы собеседники сами предложили женщине сотрудничать с ними. Она отказалась, после чего её отпустили.

Однако впоследствии выяснилось, что ей запретили въезд в Шенгенскую зону. Основанием послужило то, что её считают потенциальной угрозой национальной безопасности Германии. Об этом случае рассказал российский политик-эмигрант Андрей Пивоваров, проживающий в Германии.

Беседы проводит немецкая контрразведка

В Федеральной полиции Германии изданию Deutsche Welle подтвердили, что беседы с гражданами России в аэропорту Берлин-Бранденбург проводит Федеральное ведомство по охране конституции. Это немецкая контрразведывательная служба. В полиции подчеркнули, что такие беседы не являются частью стандартного пограничного контроля и не входят в полномочия пограничной полиции. То есть речь идет об отдельной работе контрразведки, а не об обычной проверке документов при въезде в страну.

Пока что известно лишь о нескольких подобных случаях. В то же время из сообщений следует, что внимание немецких спецслужб могут привлекать как россияне, проживающие в Германии, так и те, кто приезжает туда на короткое время. О таких случаях сообщило издание «Холод».

Россия может активизировать кампанию диверсий и тайных операций против европейских стран, в частности государств НАТО. После раскрытия вероятной диверсии в аэропорту Лейпцига представитель Кремля связался с коллегой в правительстве Германии и предупредил, что этот объект может быть не последней целью Москвы.

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