Ustalono grupy ATP Finals w Turynie — Interia Sport

W Turynie we Włoszech odbyło się losowanie grup ATP Finals — kończącego sezon indywidualnego turnieju mężczyzn. Carlos Alcaraz trafił do grupy Ivana Lendla, w której zagrają także Frances Tiafoe, Daniił Miedwiediew i Flavio Cobolli. Poinformował o tym Interia Sport.

Grupa Ivana Lendla

Według publikacji Alcaraz wrócił do rywalizacji podczas US Open po kontuzji, przez którą opuścił Roland Garros i Wimbledon. Od tego czasu Hiszpan wygrał trzy turnieje. ATP Finals i Puchar Davisa pozostają wśród trofeów, których jeszcze nie zdobył.

W materiale zaznaczono, że po losowaniu Alcaraz otrzymał korzystniejszy skład grupy. Adam Romer nazwał kwartety nierównymi: jego zdaniem w grupie McEnroe'a walka o awans do półfinału będzie otwarta, podczas gdy w grupie Lendla sytuacja wygląda jaśniej.

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Grupa Johna McEnroe'a

Do grupy Johna McEnroe'a weszli Alexander Zverev, Ben Shelton, Arthur Fils i Rafael Chodar. Zverev, którego źródło nazywa liderem światowego rankingu, będzie walczył w tej grupie o miejsce w półfinale.

Mecze ATP Finals rozpoczną się w niedzielę, 15 listopada. Jako pierwsi na kort wyjdą uczestnicy grupy Johna McEnroe'a.

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