Polska łyżwiarka szybka Wiktoria Dąbrowska zajęła trzecie miejsce na dystansie 1000 metrów podczas zawodów Pucharu Świata w łyżwiarstwie szybkim w Pekinie w Chinach. Dla 20-letniej zawodniczki był to pierwszy start na seniorskim poziomie Pucharu Świata, informuje Interia Sport.

Zacięta walka o medale

Dąbrowska pokonała dystans w czasie 1 minuty i 15,85 sekundy. Wyprzedziła Japonkę Rio Yamadę o jedną setną sekundy, a reprezentantkę Chin Mei Han o dwie setne sekundy.

Zwyciężyła Holenderka Angel Daleman z czasem 1:14,07. Druga finiszowała Kristina Szumekowa z Kazachstanu, która straciła do zwyciężczyni 1,57 sekundy. Strata Dąbrowskiej do Daleman wyniosła 1,78 sekundy.

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Wyniki innych polskich zawodniczek

Inna reprezentantka Polski, Karolina Bosiek, zajęła 13. miejsce, tracąc do liderki 3,70 sekundy. W dywizji B Iga Wojtasik była piąta z wynikiem 1:18,05, a Martyna Baran finiszowała siódma, uzyskując czas 1:18,39.

W poprzednim sezonie Dąbrowska regularnie znajdowała się w pierwszej czwórce na juniorskich zawodach Pucharu Świata. Na juniorskich mistrzostwach świata na dystansie 1000 metrów zajęła czwarte miejsce. Jej wynik w Pekinie był o 0,8 sekundy wolniejszy od czasu, z którym niedawno została mistrzynią Polski.

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