Польская конькобежка Виктория Домбровская заняла третье место на дистанции 1000 метров на этапе Кубка мира по конькобежному спорту в Пекине, Китай. Для 20-летней спортсменки это был первый старт на взрослом уровне Кубка мира, сообщает Interia Sport.

Плотная борьба за медали

Домбровская преодолела дистанцию за 1 минуту 15,85 секунды. Она опередила японку Рио Ямаду на одну сотую секунды, а представительницу Китая Мэй Хань — на две сотые секунды.

Победу одержала нидерландка Ангел Далеман с результатом 1:14,07. Второй финишировала Кристина Шумекова из Казахстана, уступившая победительнице 1,57 секунды. Отставание Домбровской от Далеман составило 1,78 секунды.

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Результаты других польских спортсменок

Еще одна представительница Польши Каролина Босек заняла 13-е место, проиграв лидеру 3,70 секунды. В дивизионе B Ига Войтасик стала пятой с результатом 1:18,05, а Мартина Баран финишировала седьмой, показав время 1:18,39.

В предыдущем сезоне Домбровская стабильно входила в четверку сильнейших на юниорских этапах Кубка мира. На юниорском чемпионате мира на дистанции 1000 метров она заняла четвертое место. Ее результат в Пекине был на 0,8 секунды медленнее времени, с которым она недавно стала чемпионкой Польши.

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