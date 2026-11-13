Na półwyspie Westerplatte w Polsce archeolodzy podczas nowego sezonu badań zabezpieczyli ponad 28 tysięcy sztuk amunicji i innych niebezpiecznych przedmiotów. Wśród nich przeważały naboje do karabinów Mauser oraz zapalniki artyleryjskie. Poinformowało o tym RMF24.

Wykopaliska w pobliżu dawnych koszar

Trzynasty sezon badań archeologicznych trwał od 9 kwietnia do 10 sierpnia 2026 roku. Specjaliści zbadali niemal 500 metrów kwadratowych terenu dawnego placu apelowego i nowych koszar Wojskowej Składnicy Tranzytowej. Wykop w miejscu północnego skrzydła koszar, wzniesionych w latach 1935–1937, objął 292 metry kwadratowe, a kolejne 187 metrów kwadratowych zbadano na placu apelowym.

Żelbetowy budynek koszar przetrwał walki z września 1939 roku, jednak jego północne skrzydło zostało zniszczone w kwietniu 1945 roku w wyniku eksplozji amunicji zgromadzonej przez wojska niemieckie. Archeolodzy udokumentowali także część leja po tej eksplozji; jego średnicę szacuje się na 20 metrów.

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Artefakty i ludzkie szczątki

Spośród 2,7 tysiąca znalezionych przedmiotów niemal 900 uznano za zabytki o wysokiej wartości historycznej. Wśród nich są płyta oporowa polskiego moździerza wz. 1931 kalibru 81 mm, fragment ramy okiennej z kamuflażowym malowaniem w kolorze tak zwanego angielskiego różu oraz uszkodzony polski wojskowy menażka.

Podczas prac odkryto również żelbetowe pozostałości zbrojowni, garażu z kanałem rewizyjnym oraz zjazdu. Według archeologa Adama Dziewanowskiego badacze dotarli do poziomu, po którym w 1939 roku poruszali się polscy obrońcy; znajdowały się tam główne stanowisko dowodzenia, główne schronienie garnizonu i punkt medyczny.

Osobno, 5 listopada 2026 roku, podczas równoległych prac przy budowie Muzeum Westerplatte odkryto ludzkie szczątki obok polskich guzików wojskowych i bagnetu. To wyposażenie może wskazywać, że szczątki należą do poszukiwanego obrońcy półwyspu, legionisty Mieczysława Krzaka.

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