18 listopada rosyjska Duma Państwowa przyjęła w drugim i trzecim czytaniu ustawę ograniczającą dostęp do książek autorów uznanych w kraju za „zagranicznych agentów”. Dokument poparło 380 deputowanych, żaden z parlamentarzystów nie zagłosował przeciw ani nie wstrzymał się od głosu. Przejście przez oba etapy głosowania zajęło nieco ponad trzy minuty.

Przyjęta ustawa przewiduje wprowadzenie zmian do federalnej ustawy „O bibliotekarstwie”. Od tej pory zasady dostępu do zbiorów bibliotecznych będą określane między innymi zgodnie z przepisami dotyczącymi „zagranicznych agentów”. Książki napisane przez osoby figurujące w odpowiednim rejestrze lub przy ich udziale muszą posiadać oznaczenie wiekowe „18+”, a status autora należy podać w danych wydawniczych lub na okładce. Ponadto zabrania się eksponowania takich wydawnictw okładką do przodu w salach sprzedaży.

W praktyce oznacza to, że książki autorów będących „zagranicznymi agentami” mogą zostać usunięte z otwartych półek bibliotecznych i przeniesione do specjalnych magazynów. Przed przyjęciem poprawek deputowany z partii „Jedna Rosja” i członek komisji ds. kultury Siergiej Kowalow oświadczył, że Duma Państwowa rzekomo systematycznie przeciwdziała wpływom osób działających w interesie państw zagranicznych.

Zgodnie z dosłowną interpretacją rosyjskiego ustawodawstwa dotyczącego „zagranicznych agentów” i niepożądanych organizacji ograniczeniom może podlegać od 50% do 70% książek znajdujących się w zbiorach bibliotek miejskich. O tym pisał wcześniej dziennik „Kommersant”, powołując się na dane Ministerstwa Cyfryzacji. Ograniczenia mogą dotyczyć nie tylko literatury pięknej, ale także do 15% wszystkich zbiorów bibliotek naukowych.

W pierwszym czytaniu projekt ustawy został przyjęty już w czerwcu 2024 roku przez deputowanych poprzedniej kadencji Dumy Państwowej. Jego autorami byli ówczesna przewodnicząca komisji ds. kultury Olena Jampolska, która obecnie pełni funkcję doradczyni prezydenta Federacji Rosyjskiej ds. kultury, Aleksander Szołochow z partii „Jedna Rosja”, Olena Drapeko z partii „Sprawiedliwa Rosja” oraz Dmitrij Piewcow z partii „Nowi Ludzie”.

W uzasadnieniu autorzy dokumentu stwierdzili, że w bibliotekach rzekomo niedopuszczalne jest rozpowszechnianie dzieł autorów, których działalność, ich zdaniem, jest skierowana przeciwko bezpieczeństwu Rosji.

Już na początku 2023 roku rosyjskim bibliotekom nieoficjalnie zakazano wydawania i przyjmowania książek „zagranicznych agentów” oraz innych pisarzy, którzy potępili inwazję na Ukrainę. Wówczas Ministerstwo Kultury RF zaprzeczało, jakoby wydawało takie wytyczne podległym instytucjom lub tworzyło listy zakazanych autorów.

W czerwcu 2026 roku wiceminister kultury RF Żanna Aleksiejewa przyznała, że biblioteki w kraju przestały uzupełniać swoje zbiory książkami autorów będących „zagranicznymi agentami”. Poinformowała również, że Rosyjska Biblioteka Państwowa im. Lenina pracuje nad utworzeniem specjalnego, zamkniętego magazynu dla literatury, którą władze rosyjskie uznają za „destrukcyjną”.

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