18 ноября Государственная Дума России во втором и третьем чтениях приняла закон, ограничивающий доступ к книгам авторов, признанных в стране «иностранными агентами». Документ поддержали 380 депутатов, ни один парламентарий не проголосовал против и не воздержался. На прохождение обоих этапов голосования ушло чуть больше трёх минут.

Принятый закон предусматривает внесение изменений в федеральный закон «О библиотечном деле». Отныне порядок доступа к библиотечным фондам будет определяться, в частности, в соответствии с законодательством об «иноагентах». Книги, написанные лицами из соответствующего реестра или при их участии, должны иметь возрастную маркировку «18+», а статус автора необходимо указывать в выходных данных или на обложке. Кроме того, такие издания запрещено выставлять обложкой вперед в торговых залах.

Фактически это означает, что книги авторов-«иноагентов» могут убрать с открытых библиотечных полок и перенести в специальные хранилища. Перед принятием поправок депутат от «Единой России» и член комитета по культуре Сергей Ковалев заявил, что Госдума якобы системно противодействует влиянию лиц, действующих в интересах иностранных государств.

При буквальном толковании российского законодательства об «иностранных агентах» и нежелательных организациях под ограничения могут попасть от 50% до 70% книг в фондах муниципальных библиотек. Об этом ранее писало издание «Коммерсант» со ссылкой на данные Минцифры. Ограничения могут коснуться не только художественной литературы, но и до 15% всех фондов научных библиотек.

В первом чтении законопроект был принят еще в июне 2024 года депутатами предыдущего созыва Госдумы. Его авторами стали тогдашний председатель комитета по культуре Елена Ямпольская, которая в настоящее время является советником президента РФ по вопросам культуры, Александр Шолохов от «Единой России», Елена Драпеко от «Справедливой России» и Дмитрий Певцов от «Новых людей».

В пояснительной записке авторы документа заявляли, что в библиотеках якобы недопустимо распространять произведения авторов, деятельность которых, по их мнению, направлена против безопасности России.

Еще в начале 2023 года российским библиотекам негласно запретили издавать и принимать книги «иностранных агентов» и других писателей, осудивших вторжение в Украину. Тогда Минкульт РФ отрицал, что давал такие указания подведомственным учреждениям или составлял списки запрещенных авторов.

В июне 2026 года заместитель министра культуры РФ Жанна Алексеева признала, что библиотеки страны перестали пополнять фонды книгами авторов-«иноагентов». Она также сообщила, что Российская государственная библиотека имени Ленина работает над созданием специального закрытого хранилища для литературы, которую российские власти считают «деструктивной».

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