11月18日，俄罗斯国家杜马在二读和三读中通过了一项法律，该法律限制了国内被认定为“外国代理人”的作者的书籍的流通。 该法案获得了380名议员的支持，没有一名议员投反对票或弃权。完成这两轮投票仅用了略多于三分钟。

该法案规定对《图书馆法》进行修订。从现在起，图书馆馆藏的借阅规则将特别依据关于“外国代理人”的法律来确定。 由相关登记名录中人员撰写或参与撰写的书籍，必须标注“18+”年龄分级，且作者的身份必须在出版信息或封面上注明。 此外，此类出版物禁止在销售区域以封面朝前的形式陈列。

实际上，这意味着“外国代理人”作者的书籍可能会从图书馆的开放书架上撤下，转移至专门的储藏室。 在修正案通过前，“统一俄罗斯党”议员兼文化委员会成员谢尔盖·科瓦廖夫声称，国家杜马据称正在系统性地抵制那些为外国利益行事的人员的影响。

如果严格解读俄罗斯关于“外国代理人”和“不受欢迎组织”的法律，市政图书馆馆藏中可能有50%至70%的书籍将受到限制。 此前，《商业日报》援引数字事务部数据报道了这一情况。限制措施不仅可能涉及文学类书籍，还可能波及科学图书馆藏书总量的15%。

该法案早在2024年6月就由上一届国家杜马议员通过了一读。 该法案的起草者包括时任文化委员会主席、现任俄罗斯联邦总统文化事务顾问的叶莲娜·扬波尔斯卡娅，“统一俄罗斯党”的亚历山大·肖洛霍夫、 “公正俄罗斯”党成员叶莲娜·德拉佩科，以及“新人类”党成员德米特里·佩夫采夫。

在说明备忘录中，该文件的起草者声称，图书馆不得传播那些据他们认为其活动危害俄罗斯安全的作家的作品。

早在2023年初，俄罗斯图书馆就已遭到暗中禁止，不得出版或接收“外国代理人”以及谴责入侵乌克兰的其他作家的书籍。 当时，俄罗斯联邦文化部否认曾向下属机构下达此类指示，或编制过禁书作者名单。

2026年6月，俄罗斯联邦文化部副部长詹娜·阿列克谢耶娃承认，该国图书馆已停止将“外国代理人”作家的书籍纳入馆藏。 她还透露，列宁俄罗斯国家图书馆正在筹建一个专门的封闭式储藏库，用于存放俄罗斯当局视为“破坏性”的文学作品。

俄罗斯宣传媒体对此进行了报道。

俄罗斯因《反毒品宣传法》开始对普希金、果戈理和屠格涅夫的书籍进行标记。

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