На полуострове Вестерплатте в Польше археологи в ходе нового сезона исследований обезвредили более 28 тысяч единиц боеприпасов и других опасных предметов. Среди них преобладали патроны к винтовкам Mauser и артиллерийские взрыватели. Об этом сообщает RMF24.

Раскопки возле бывших казарм

Тринадцатый сезон археологических исследований продолжался с 9 апреля по 10 августа 2026 года. Специалисты обследовали почти 500 квадратных метров территории бывшего плаца и новых казарм Военной транзитной складницы. Раскоп на месте северного крыла казарм, построенных в 1935–1937 годах, охватил 292 квадратных метра, еще 187 квадратных метров исследовали на плацу.

Железобетонное здание казарм пережило бои сентября 1939 года, однако его северное крыло было разрушено в апреле 1945 года в результате взрыва боеприпасов, накопленных немецкими войсками. Археологи также зафиксировали часть воронки от этого взрыва; ее диаметр оценивают в 20 метров.

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Артефакты и человеческие останки

Из 2,7 тысячи найденных предметов почти 900 признали памятниками высокой исторической ценности. Среди них — опорная плита польского миномета образца 1931 года калибра 81 мм, фрагмент оконной рамы с маскировочной окраской цвета так называемого английского розового и поврежденный польский военный котелок.

Во время работ также открыли железобетонные остатки оружейной, гаража со смотровой ямой и съезда. По словам археолога Адама Дзевановского, исследователи достигли уровня, по которому в 1939 году передвигались польские защитники; здесь располагались главный командный пункт, основное укрытие гарнизона и медицинский пункт.

Отдельно, 5 ноября 2026 года во время параллельных работ по строительству Музея Вестерплатте были обнаружены человеческие останки рядом с польскими военными пуговицами и штыком. Это снаряжение может указывать на то, что останки принадлежат разыскиваемому защитнику полуострова, легионеру Мечиславу Кшаку.

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