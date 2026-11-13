韦斯特普拉特发现逾2.8万件危险物品——RMF24

在波兰韦斯特普拉特半岛，考古学家在新一季研究期间处置了超过2.8万件弹药及其他危险物品。其中以毛瑟步枪子弹和火炮引信为主。据RMF24报道。

前兵营附近的发掘

第十三个考古研究季从2026年4月9日持续至8月10日。专家们勘查了前阅兵场及军事中转仓库新兵营区域近500平方米的土地。在建于1935年至1937年的兵营北翼旧址进行的发掘覆盖292平方米，另有187平方米在阅兵场接受了调查。

这座钢筋混凝土兵营建筑在1939年9月的战斗中幸存下来，但其北翼于1945年4月因德国军队囤积的弹药爆炸而被毁。考古学家还记录了此次爆炸留下的部分弹坑；其直径估计为20米。

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文物与人类遗骸

在发现的2700件物品中，近900件被认定为具有较高历史价值的文物。其中包括一块波兰1931年式81毫米迫击炮底板、一块涂有被称为“英国粉红色”的伪装漆的窗框碎片，以及一个受损的波兰军用饭盒。

在作业期间，研究人员还发现了军械库、带检修坑的车库和坡道的钢筋混凝土遗存。考古学家亚当·杰瓦诺夫斯基表示，研究人员已到达1939年波兰守卫者通行的地面高度；主指挥所、驻军的主要掩体和医疗站均位于此处。

另外，2026年11月5日，在韦斯特普拉特博物馆建设的平行作业期间，人们在波兰军服纽扣和一把刺刀旁发现了人类遗骸。这些装备或许表明，遗骸属于正在寻找的半岛守卫者、军团士兵梅奇斯瓦夫·克沙克。

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