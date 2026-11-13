波兰总统纳夫罗茨基否决DSA法案——Polsat News

波兰总统卡罗尔·纳夫罗茨基否决了一项原本旨在该国实施欧盟《数字服务法案》（DSA）的法律。该文件由波兰数字化部起草，Polsat News报道。

总统可以签署该法律、将其提交宪法法庭，或行使否决权。纳夫罗茨基选择了最后一种方案。10月中旬，他表示，如果提交审议的文件“不会侵犯自由，也不会阻碍网络自由”，他将签署DSA法案。

该法律规定了什么

对《电子方式提供服务法》的修正案规定，引入一项程序，以迅速作出限制访问违法互联网内容的命令。同时，草案宣称将遵守网络用户的权利。

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数字化部表示，实施DSA的法律是迈向更安全、更负责任的数字环境的下一步，并符合在整个欧盟生效的规则。文件中还加入了有关仇恨言论的条款。10月初莱什奇多乌-诺维内和奥斯特罗文卡学校发生袭击事件后，总理唐纳德·图斯克提议以修正案的形式加入这些条款。

此前的否决及欧盟要求

今年1月，纳夫罗茨基已否决了《电子方式提供服务法》修正案的前一版本，其中包含类似条款。当时他表示，自己无法签署一项“在实践中意味着行政审查”的法律，并称限制言论自由违宪。

在此前的否决后，又为该法律准备了两项后续修正案。其中第二项允许任命电子通信办公室负责人为数字服务协调员，并将于周五生效。据Polsat News报道，波兰仍是最后一个尚未实施DSA规则的欧盟国家；由于未实施相关规则，波兰面临欧盟法院施加高额经济处罚的风险。

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