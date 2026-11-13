Prezydent Polski Karol Nawrocki zawetował ustawę, która miała wdrożyć w kraju Akt o usługach cyfrowych Unii Europejskiej (DSA). Dokument przygotowało polskie Ministerstwo Cyfryzacji, informuje Polsat News.

Prezydent mógł podpisać ustawę, skierować ją do Trybunału Konstytucyjnego albo skorzystać z prawa weta. Nawrocki wybrał ostatnią opcję. W połowie października oświadczał, że podpisze ustawę o DSA, jeśli do rozpatrzenia trafi dokument, który „nie będzie naruszał wolności i nie będzie blokował wolności w sieci”.

Co przewidywała ustawa

Poprawki do ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną przewidywały wprowadzenie procedury szybkiego wydawania nakazów ograniczenia dostępu do treści internetowych naruszających prawo. Jednocześnie w projekcie deklarowano przestrzeganie praw użytkowników sieci.

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W Ministerstwie Cyfryzacji oświadczano, że ustawa wdrażająca DSA jest kolejnym krokiem ku bezpieczniejszemu i bardziej odpowiedzialnemu środowisku cyfrowemu, zgodnemu z zasadami obowiązującymi w całej UE. Do dokumentu dodano także przepisy dotyczące mowy nienawiści. Ich dodanie w formie poprawki zaproponował premier Donald Tusk po atakach w szkołach w Leszczydole-Nowinach i Ostrołęce na początku października.

Poprzednie weto i wymogi UE

W styczniu Nawrocki zawetował już poprzednią wersję poprawek do ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, która zawierała podobny przepis. Wówczas oświadczył, że nie może podpisać ustawy, która „w praktyce oznacza administracyjną cenzurę”, a ograniczenia wolności słowa nazwał niekonstytucyjnymi.

Po poprzednim wecie przygotowano dwie kolejne poprawki do tej ustawy. Druga z nich umożliwia powołanie prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej na koordynatora usług cyfrowych i ma wejść w życie w piątek. Według Polsat News Polska pozostaje ostatnim krajem UE, który nie wdrożył zasad DSA; za brak wdrożenia grożą jej wysokie kary finansowe ze strony Trybunału Sprawiedliwości UE.

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