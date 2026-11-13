Президент Польши Навроцкий ветировал закон о DSA — Polsat News

Президент Польши Кароль Навроцкий ветировал закон, который должен был имплементировать в стране Акт Европейского союза о цифровых услугах (DSA). Документ подготовило Министерство цифровизации Польши, сообщает Polsat News.

Президент мог подписать закон, направить его в Конституционный трибунал или воспользоваться правом вето. Навроцкий выбрал последний вариант. В середине октября он заявлял, что подпишет закон о DSA, если на рассмотрение поступит документ, который «не будет нарушать свободу и не будет блокировать свободу в сети».

Что предусматривал закон

Поправки к закону о предоставлении услуг в электронной форме предусматривали введение процедуры оперативного вынесения распоряжений об ограничении доступа к интернет-контенту, нарушающему закон. В то же время в проекте декларировалось соблюдение прав пользователей сети.

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В Министерстве цифровизации заявляли, что закон об имплементации DSA является следующим шагом к более безопасной и ответственной цифровой среде в соответствии с правилами, действующими во всем ЕС. В документ также внесли положения о языке ненависти. Их добавление в виде поправки предложил премьер-министр Дональд Туск после нападений в школах в Лещидоле-Новинах и Остроленке в начале октября.

Предыдущее вето и требования ЕС

В январе Навроцкий уже ветировал предыдущую версию поправок к закону о предоставлении услуг в электронной форме, которая содержала похожее положение. Тогда он заявил, что не может подписать закон, который «на практике означает административную цензуру», а ограничения свободы слова назвал неконституционными.

После предыдущего вето подготовили две последующие поправки к этому закону. Вторая из них позволяет назначить главу Управления электронных коммуникаций координатором цифровых услуг и должна вступить в силу в пятницу. По данным Polsat News, Польша остается последней страной ЕС, не имплементировавшей правила DSA; за отсутствие имплементации ей грозят высокие финансовые санкции со стороны Суда ЕС.

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