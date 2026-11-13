波兰华沙地区法院裁定，在广告中使用由人工智能生成、且与配音员雅罗斯瓦夫·卢科姆斯基声音相似的声音，具有深度伪造的特征。JFC Polska公司被责令删除广告材料、发布道歉声明并向原告支付款项。RMF24报道称，该裁定尚未生效。

声音鉴定

华沙地区法院知识产权部门自1月底以来审理此案。案件涉及JFC Polska在未经卢科姆斯基知情和同意的情况下，为该公司产品广告创建并使用其声音的数字模型。

法院指定的专家得出结论，对普通听众而言，广告材料中的声音与卢科姆斯基的声音明显相似，并且具有误导性。法官西尔维娅·维特·韦尔·维尔克在裁定理由中指出，该广告具有深度伪造的性质——即利用人工智能制作的材料，可能使人产生某个人说过其实际上并未说过的话的印象。

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道歉与赔偿

法院认定，声音是一项个人非财产权利，无论个人是否知名或在职业领域是否具有知名度，均应受到保护。法院未接受卢科姆斯基代表提出的其声音具有特殊地位的论点，并强调这种保护适用于每一个人。

JFC Polska必须在未来停止使用有争议的声音，并删除现有材料。该公司还必须在其Facebook主页上连续45天发布道歉声明，在自有网站上发布14天，并在Wirtualne Media刊物上刊登。法院判令JFC Polska向卢科姆斯基支付3万兹罗提精神损害赔偿及利息、超过1.7万兹罗提的赔偿金，并承担诉讼费用。JFC Polska的代表表示，将在与客户协商后决定后续步骤。

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