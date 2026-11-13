Суд у Варшаві визнав рекламу зі ШІ-голосом дипфейком — RMF24

Окружний суд у Варшаві, Польща, постановив, що використання в рекламі голосу, створеного за допомогою штучного інтелекту та схожого на голос диктора Ярослава Лукомського, мало ознаки дипфейку. Компанію JFC Polska зобов’язали видалити рекламні матеріали, опублікувати вибачення та виплатити позивачеві кошти. Рішення ще не набуло законної сили, повідомляє RMF24.

Експертиза голосу

Справу у Відділі інтелектуальної власності Окружного суду у Варшаві розглядали від кінця січня. Вона стосувалася створення та використання JFC Polska цифрової моделі голосу Лукомського в рекламі продукції компанії без його відома та згоди.

Призначений судом експерт дійшов висновку, що для пересічного слухача голос у рекламних матеріалах і голос Лукомського є виразно та оманливо схожими. Суддя Сильвія Віт вель Вільк у мотивувальній частині рішення зазначила, що реклама мала характер дипфейку — матеріалу, створеного за допомогою ШІ, який може створювати враження, ніби певна людина промовила слова, яких насправді не говорила.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Вибачення та виплати

Суд визнав голос особистим немайновим благом, яке підлягає захисту незалежно від популярності або професійної впізнаваності людини. Він не погодився з аргументом представників Лукомського про особливий статус його голосу, наголосивши, що такий захист поширюється на кожну людину.

JFC Polska має припинити використання спірного голосу в майбутньому та видалити наявні матеріали. Компанія також повинна протягом 45 днів публікувати вибачення на своєму профілі у Facebook, протягом 14 днів — на власному сайті, а також розмістити їх у виданні Wirtualne Media. Суд присудив Лукомському 30 тис. злотих відшкодування моральної шкоди з відсотками та понад 17 тис. злотих компенсації, а також поклав на компанію судові витрати. Представники JFC Polska заявили, що після консультацій із клієнтом визначаться щодо подальших кроків.

Читай нас у