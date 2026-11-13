Суд в Варшаве признал рекламу с ИИ-голосом дипфейком — RMF24

Окружной суд в Варшаве, Польша, постановил, что использование в рекламе голоса, созданного с помощью искусственного интеллекта и похожего на голос диктора Ярослава Лукомского, имело признаки дипфейка. Компанию JFC Polska обязали удалить рекламные материалы, опубликовать извинения и выплатить средства истцу. Решение еще не вступило в законную силу, сообщает RMF24.

Экспертиза голоса

Дело в Отделе интеллектуальной собственности Окружного суда в Варшаве рассматривалось с конца января. Оно касалось создания и использования JFC Polska цифровой модели голоса Лукомского в рекламе продукции компании без его ведома и согласия.

Назначенный судом эксперт пришел к выводу, что для обычного слушателя голос в рекламных материалах и голос Лукомского являются отчетливо и вводяще в заблуждение похожими. Судья Сильвия Вит вель Вильк в мотивировочной части решения указала, что реклама носила характер дипфейка — материала, созданного с помощью ИИ, который может создавать впечатление, будто определенный человек произнес слова, которых на самом деле не говорил.

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Извинения и выплаты

Суд признал голос личным неимущественным благом, подлежащим защите независимо от популярности или профессиональной узнаваемости человека. Он не согласился с аргументом представителей Лукомского об особом статусе его голоса, подчеркнув, что такая защита распространяется на каждого человека.

JFC Polska должна прекратить использование спорного голоса в будущем и удалить имеющиеся материалы. Компания также должна в течение 45 дней публиковать извинения в своем профиле Facebook, в течение 14 дней — на собственном сайте, а также разместить их в издании Wirtualne Media. Суд присудил Лукомскому 30 тыс. злотых компенсации морального вреда с процентами и более 17 тыс. злотых возмещения, а также возложил на компанию судебные расходы. Представители JFC Polska заявили, что после консультаций с клиентом определятся относительно дальнейших шагов.

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