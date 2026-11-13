Sąd w Warszawie uznał reklamę z głosem AI za deepfake — RMF24

Sąd Okręgowy w Warszawie w Polsce orzekł, że wykorzystanie w reklamie głosu stworzonego za pomocą sztucznej inteligencji i podobnego do głosu lektora Jarosława Łukomskiego nosiło znamiona deepfake’u. Spółkę JFC Polska zobowiązano do usunięcia materiałów reklamowych, opublikowania przeprosin oraz wypłaty środków powodowi. Orzeczenie nie jest jeszcze prawomocne, informuje RMF24.

Ekspertyza głosu

Sprawę w Wydziale Własności Intelektualnej Sądu Okręgowego w Warszawie rozpatrywano od końca stycznia. Dotyczyła ona stworzenia i wykorzystania przez JFC Polska cyfrowego modelu głosu Łukomskiego w reklamie produktów spółki bez jego wiedzy i zgody.

Wyznaczony przez sąd ekspert uznał, że dla przeciętnego słuchacza głos w materiałach reklamowych i głos Łukomskiego są wyraźnie i wprowadzająco w błąd podobne. Sędzia Sylwia Wit vel Wilk w uzasadnieniu orzeczenia wskazała, że reklama miała charakter deepfake’u — materiału stworzonego za pomocą AI, który może sprawiać wrażenie, że dana osoba wypowiedziała słowa, których w rzeczywistości nie powiedziała.

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Przeprosiny i wypłaty

Sąd uznał głos za dobro osobiste niemajątkowe, które podlega ochronie niezależnie od popularności lub zawodowej rozpoznawalności danej osoby. Nie zgodził się z argumentem przedstawicieli Łukomskiego o szczególnym statusie jego głosu, podkreślając, że taka ochrona przysługuje każdej osobie.

JFC Polska ma zaprzestać wykorzystywania spornego głosu w przyszłości i usunąć istniejące materiały. Spółka musi także przez 45 dni publikować przeprosiny na swoim profilu na Facebooku, przez 14 dni na własnej stronie internetowej, a także zamieścić je w publikacji Wirtualne Media. Sąd zasądził na rzecz Łukomskiego 30 tys. złotych zadośćuczynienia za krzywdę wraz z odsetkami oraz ponad 17 tys. złotych odszkodowania, a także obciążył spółkę kosztami sądowymi. Przedstawiciele JFC Polska oświadczyli, że po konsultacjach z klientem zdecydują o dalszych krokach.

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